PotNetwork Holdings, Inc. déclare un chiffre d’affaires de 18,1 millions USD, surpassant le chiffre d’affaires total généré en 2017

Surpassant de 90 % la performance des 9 premiers mois de l’exercice précédent, la Société se prépare à un formidable dernier trimestre 2018

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires de 18,1 millions USD pour les 9 premiers mois de l’année, réalisant une augmentation de 8,6 millions USD de son chiffre d’affaires en glissement annuel. Ceci fait suite à la récente annonce de la Société révélant son chiffre d’affaires record de 6,1 millions USD pour le troisième trimestre.

Stimulée par la croissance de sa filiale en pleine propriété Diamond CBD, Inc., PotNetwork Holdings, Inc. s’enracine en tant que leader du secteur sur le marché en pleine croissance des extraits de chanvre haut de gamme. PotNetwork Holdings développe actuellement ses activités de recherche et développement, son marketing multinational et sa distribution internationale portant sur une large gamme de cannabinoïdes dérivés du chanvre, et autres produits dérivés du chanvre naturel.

PotNetwork Holdings a également déclaré que le chiffre d’affaires résultant de la vente des produits de Diamond CBD provenait à 60 % de son réseau de distribution en gros, et à 40 % de ses ventes en ligne, notamment sur www.diamondcbd.com.

« Je suis extrêmement satisfait de notre croissance en glissement annuel », a confié Kevin Hagen, président de Diamond CBD. « Nous offrons à nos clients un produit de haute qualité, accompagné d’un rapport de laboratoire pour chaque produit affiché en ligne. Ceci fait partie de notre engagement en faveur de la transparence, consistant à fournir des CBD de qualité optimale à nos clients. »

PotNetwork Holdings prévoit de déposer son rapport trimestriel pour les 9 mois clos le 30 septembre 2018, d’ici le 14 novembre 2018. Le rapport trimestriel contiendra une ventilation plus fine du chiffre d’affaires et des bénéfices de la Société.

À propos de Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation multinationale d’extraits de chanvre, de qualité supérieure, contenant un large éventail de cannabinoïdes et de dérivés du chanvre naturel. L’équipe Diamond CBD se compose de pionniers de l’industrie du chanvre, d’experts en produits naturels, de chimistes, de médecins et de scientifiques qui se consacrent à la production des huiles à base de cannabidiol (CBD) les plus pures et raffinées. Il en résulte la solide sélection suivante : huiles CBD, teintures, comestibles et liquides de vaporisation, soit les produits naturels les plus puissants que l’on puisse trouver. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.DiamondCBD.com.

À propos de PotNetwork Holdings, Inc. : PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) est une société cotée en bourse, qui agit en tant que société de portefeuille pour ses principales filiales, First Capital Venture Co., propriétaire de Diamond CBD, Inc., fabricant des produits Diamond CBD.

