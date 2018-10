PotNetwork Holdings, Inc. : dépose le Formulaire 10 pour devenir une société déclarante à la SEC

Avec ce dépôt, la société promeut son objectif d’accéder au marché OTCQB

Holdings PotNetwork, Inc. (OTC Pink : POTN) a annoncé aujourd’hui avoir déposé auprès de l’US Securities and Exchange Commission (SEC) une déclaration d’enregistrement sur Formulaire 10 afin d’enregistrer ses actions ordinaires en vertu de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, telle que modifiée (la Loi), notamment ses états financiers audités de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et son bilan intermédiaire non audité jusqu’au 30 juin 2018. POTN avait engagé la société membre du PCAOB, Manohar, Chowdhry & Associates, en juillet 2017, en remplacement de son ancien auditeur.

Le dépôt volontaire du Formulaire 10 par la Société l’exposera aux exigences de la Loi en matière de rapports périodiques, notamment les rapports annuel, trimestriel et courant. De plus, le dépôt permettra à la direction de la Société de soumettre sa candidature aux marchés de gré à gré, afin d’accéder au niveau de marché OTCQB.

Prenant en compte les commentaires de ses investisseurs ainsi que le plan de la direction concernant une nouvelle orientation stratégique élargie, la Société a annulé le changement de nom et de symbole annoncé précédemment. Elle utilise désormais l’appellation « Bio Tech Hemp » pour désigner une nouvelle filiale dans le cadre de son programme commercial élargi 2018-2019. Par conséquent, le nom et le symbole commercial de la Société restent inchangés.

À propos de Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation multinationale d’extraits de chanvre, de qualité supérieure, contenant un large éventail de cannabinoïdes et de dérivés du chanvre naturel. L’équipe Diamond CBD se compose de pionniers de l’industrie du chanvre, d’experts en produits naturels, de chimistes, de médecins et de scientifiques qui se consacrent à la production des huiles à base de cannabis (CBD) les plus pures et raffinées. Il en résulte la solide sélection suivante : huiles CBD, teintures, comestibles et liquides de vaporisation, soit les produits naturels les plus puissants que l’on puisse trouver. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.DiamondCBD.com.

À propos de PotNetwork Holdings, Inc.: Holdings PotNetwork, Inc. (OTC Pink : POTN) est une société cotée en bourse, qui agit en tant que société de portefeuille pour ses principales filiales, First Capital Venture Co., propriétaire de Diamond CBD, Inc., fabricant des produits Diamond CBD.

Règle refuge : Des énoncés prévisionnels sont inclus dans ce document, au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendées. Tous les énoncés concernant notre situation financière future, nos résultats d’exploitation, nos flux de trésorerie, nos plans de financement, notre stratégie commerciale, nos produits et services, nos positions concurrentielles, nos opportunités de croissance, nos plans et objectifs de gestion pour les opérations futures, incluant des termes tels que « anticiper », « si », « croit », « planifie », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « peut », « pourrait », « devrait », « fera », et autres expressions similaires sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques, incertitudes et imprévus, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, et qui pourraient entraîner des résultats, performances ou réalisations sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations prévus. Nous ne sommes nullement dans l’obligation (et nous rejetons expressément toute obligation) d’actualiser ou d’altérer nos déclarations prévisionnelles en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181015005980/fr/