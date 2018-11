PotNetwork Holdings, Inc. prépare son entrée en bourse à la Canadian Securities Exchange (« CSE »)

La Société vise une double entrée en bourse pour tirer parti de la croissance rapide du secteur de marché canadien du cannabis

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui se préparer à inscrire ses actions ordinaires à la Canadian Securities Exchange (« CSE ») gérée par CNSX Markets Inc. La Société a fait appel à un conseiller en titres canadiens, qui apportera son concours dans le cadre de ce processus d’entrée en bourse. L’entrée en bourse à la CSE permettra aux actions ordinaires de la Société d’être doublement inscrites, à la fois aux États-Unis et au Canada.

La demande d’entrée en bourse à la CSE fera suite à la transition de la Société vers le statut de Société pleinement déclarante auprès de la SEC, une fois entré en vigueur son récent dépôt de Formulaire 10. La Société entend également mener à son terme une procédure d’inscription dans la catégorie de marché OTCQB, sur les marchés OTC.

Le PDG, Kevin Hagen, a déclaré : « L’opinion publique mondiale autour du CBD est aujourd’hui en pleine évolution, dans la mesure où les individus et les régulateurs comprennent les bienfaits du CBD. De manière générale, les produits dérivés du cannabis connaissent actuellement une croissance explosive, et nous avons entamé une expansion vigoureuse de notre activité afin de soutenir davantage la croissance de la Société à l’approche de l’année 2019. Notre décision d’inscrire nos actions sur le marché canadien, considérant que la période est particulièrement opportune, s’inscrit dans le cadre de cette expansion. La CSE procède d’ores et déjà à l’introduction en bourse de nombreuses sociétés dans notre secteur, ce qui fait de notre démarche un choix extrêmement logique, dont nous pensons qu’il bénéficiera considérablement à la Société comme à ses actionnaires, dans deux pays au lieu d’un seul. »

À propos de Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation multinationale d’extraits de chanvre, de qualité supérieure, contenant un large éventail de cannabinoïdes et de dérivés du chanvre naturel. L’équipe Diamond CBD se compose de pionniers de l’industrie du chanvre, d’experts en produits naturels, de chimistes, de médecins et de scientifiques qui se consacrent à la production des huiles à base de cannabidiol (CBD), les plus pures et raffinées. Il en résulte la solide sélection suivante : huiles CBD, teintures, comestibles et liquides de vaporisation, soit les produits naturels les plus puissants que l’on puisse trouver. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Web www.DiamondCBD.com.

À propos de PotNetwork Holdings, Inc. : PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink : POTN) est une société cotée en bourse, qui agit en tant que société de portefeuille pour ses filiales First Capital Venture Co., propriétaire de Diamond CBD, Inc., fabricant des huiles Diamond CBD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Web www.PotNetworkholding.com.

