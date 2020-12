Potloc lève 20 millions de dollars pour révolutionner la recherche marketing

Montréal, Quebec and Paris, France--(Newsfile Corp. - 9 décembre 2020) - Potloc Inc., entreprise technologique pionnière des études consommateurs sur les réseaux sociaux, annonce la clôture d'un tour de table de 20 millions de dollars (série A) auprès des fonds de capital de risque Brightspark Ventures, Desjardins Capital, EcoFuel, Investissement Quebec et du français Cap Horn. Ces fonds serviront à conforter la dimension mondiale de Potloc, avec notamment l'ouverture d'un bureau à New York et la nomination d'un responsable pour superviser l'expansion de la société aux États-Unis (voir l'annonce ci-jointe concernant le bureau américain).

To view the full announcement, including downloadable images, bios, and more, click here.

Key Takeaways:

Un pionnier des sondages auprès des consommateurs basés sur les médias sociaux obtient un financement de 20 M $ CA

Cible l'industrie de la recherche de 80 milliards de dollars avec un moyen plus précis et plus efficace de cibler les publics difficiles à atteindre

Ouvre des opérations aux États-Unis après un succès précoce en Europe et au Canada

Click image above to view full announcement.

À propos de Potloc



Potloc est une entreprise spécialisée dans les études consommateurs via les réseaux sociaux. Sa technologie propriétaire de sondage permet d'interroger tout type d'audience, de la plus vaste à la plus spécifique, à l'échelle d'un quartier ou d'un pays. Partout dans le monde, les plus grandes marques internationales et cabinets de conseil utilisent cette approche novatrice pour interroger leurs consommateurs et ainsi résoudre des problématiques essentielles à leur développement. Fondée en 2014 à Montréal, l'entreprise compte désormais plus de 70 employés en Amérique du Nord et en Europe. Découvrez-en plus sur www.potloc.com/fr.

Contacts:

Reinaldo Calcaño

+1 514-803-9437

press@potloc.com

Mike Sottak

+1 650-248-9597

mike@wiredislandpr.com

Source: Potloc (French)

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/69848