Groupe POUJOULAT, leader européen

Conduits de cheminée - Cheminées industrielles - Bois énergie

POUJOULAT Group, European leader

Chimney flues - Industrial stacks - Wood fuels

www.poujoulat.fr

Paris, le 14 août 2020 à 8h30

Groupe Poujoulat :

Chiffres d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020/21

Bonne résistance de l'activité au cours du 1er trimestre (avril à juin 2020)

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de l'exercice 2020/21 a été très impacté par la crise du COVID 19.

En effet suite au confinement strict qui s'est poursuivi jusqu'au 11 mai en France, le marché de la construction et de la rénovation se sont quasiment arrêtés, entrainant une baisse très sensible du chiffre d'affaires de notre branche conduits de cheminée.

La branche cheminées industrielles a été également impactée mais dans une moindre mesure tandis que la branche combustibles bois a poursuivi son activité quasiment normalement.

Le chiffre d'affaires réalisé en France a donc baissé de près de -30% sur le trimestre. A l'inverse nos activités à l'international ont progressé de plus de 30%

Le chiffre d'affaires consolidé s'est contracté d'environ -20% ce qui est largement mieux que la moyenne du marché. Cette baisse maîtrisée démontre la résilience du Groupe POUJOULAT et la pertinence de sa stratégie d'innovation et de diversification, notamment dans le domaine du bois énergie.

Durant ce trimestre, le Groupe POUJOULAT a mis en œuvre toutes les mesures possibles pour préserver ses marges et consolider sa structure financière qui est très solide.

Des mesures de chômage partiel ont été mises en œuvre dans les sociétés impactées, un prêt garanti par l'Etat (PGE) a été obtenu et partiellement débloqué, les charges fixes ont été maîtrisées et quelques investissements non indispensables ont été reportés.

Pendant cette période difficile, et y compris pendant le confinement, le Groupe POUJOULAT a participé à la préservation de son écosystème en poursuivant, d'une part ses achats et approvisionnements auprès de ses fournisseurs (et en les payant pour la plupart comptant) et d'autre part en assurant les livraisons auprès de ses clients. Cette discipline a permis un redémarrage plus rapide de l'activité.