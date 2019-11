Pour 73% des Français, les grèves du 5/12 augurent d'un mouvement d'ampleur

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Près de trois quarts des Français (73%) considèrent que la mobilisation du 5 décembre contre le projet de réforme des retraites marquera le début d'un mouvement social de grande ampleur, selon un sondage Elabe pour BFM TV diffusé mercredi.

Cette proportion est en hausse de sept points par rapport à une étude Elabe du 7 novembre.

Les personnes interrogées sont 53% à soutenir les grèves et manifestations interprofessionnelles prévues dans une semaine, soit un recul de 11 points par rapport au 7 novembre. Trente pour cent (+6) les désapprouvent et 17% (+5) se disent indifférentes.

L'enquête a été réalisée par internet les 26 et 27 novembre auprès d'un échantillon de 1.006 personnes âgées de 18 ans et plus. (Sophie Louet, édité par Jean-Michel Bélot)