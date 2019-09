Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Allianz Global Investors, la dynamique de l'investissement durable devrait s'accélérer considérablement dans les années à venir, notamment grâce au plan d'action de l'Union Européenne sur la finance durable. Selon Steffen Hoerter, responsable mondial de la recherche ESG chez AllianzGI et membre du groupe d'experts techniques (Technical Expert Group) conseillant l'UE, les besoins de financement supplémentaires pour atteindre les ambitieux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies seront compensés par des bénéfices potentiels, estimés à 26 milliards de dollars.Ils proviendront de la création de nouveaux emplois, du bien-être et d'une compétitivité accrue. "L'Union Européenne s'est engagée à atteindre trois objectifs ambitieux en matière de climat et d'énergie pour 2030, conformément au programme des Nations unies pour 2030, aux ODD et à l'Accord de Paris. Le nouveau cadre réglementaire européen pourrait également servir de modèle dans d'autres régions. Si cela se produit, l'influence de la réglementation sur la réalisation des ODD sera démultiplié."Selon Eugenia Unanyants-Jackson, responsable mondiale de la recherche ESG chez AllianzGI, cela permettrait également d'accélérer la convergence vers des normes de gouvernance mondiales plus élevées.Elle explique : "La réglementation favorise clairement un examen plus approfondi du risque ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) dans l'ensemble des investissements. Chez AllianzGI, l'intégration des critères dans les stratégies traditionnelles a clairement bénéficié d'une approche holistique qui combine une collaboration globale entre les professionnels de l'investissement avec une approche de gestion active. Les investisseurs tournés vers l'avenir doivent examiner les effets à long terme du risque climatique et s'engager là où le changement est le plus nécessaire."La réglementation est également une force motrice pour l'investissement durable puisqu'elle contraint les investisseurs à publier des indicateurs clés tels que l'empreinte carbone, l'intensité en eau et d'autres éléments au sein de leurs portefeuilles. L'investissement d'impact, qui vise à générer, en sus d'un rendement financier, un impact social et environnemental positif, a quadruplé en deux ans pour atteindre environ 500 milliards de dollars en 2018.