Pour Artemis IM, la volatilité restera élevée sur les marchés américains

Même si Artemis Investment Management n’anticipe pas de récession aux Etats-Unis en 2019, il s’attend à ce que la volatilité reste élevée sur les marchés américains. Pour Stéphanie Sutton, directrice des investissements US Equities du gestionnaire d’actifs, il parait de plus en plus évident que la croissance économique ralentit. Pour autant, elle s’attend à ce que les entreprises américaines publient des résultats encore satisfaisants au quatrième trimestre alors que les cours des actions semblent plus attractifs après la forte chute du marché au mois de décembre dernier." Néanmoins un certain nombre de risques et d'incertitudes persistent au sujet des tensions commerciales et de la mise en place de nouvelles barrières tarifaires " met en garde le gestionnaire d'actifs. Ce dernier souligne aussi le niveau d'endettement relativement élevé des entreprises et l'augmentation du coût du refinancement de la dette. Dans le contexte de ralentissement économique, les entreprises les plus endettées seront donc soumises à des contraintes plus élevées." Les propos récents tenus par Jérôme Powell, le président du Federal Reserve Board, rappelant que son objectif était la croissance économique et que la Banque centrale américaine n'était soumise à aucune pression en matière de resserrement de sa politique monétaire, ont contribué à calmer les inquiétudes sur ce par-là ", rappelle Stéphanie Sutton.Cela dit, avertit directrice des investissements US Equities, les guerres commerciales, les problèmes politiques et la façon dont sera perçu le moindre signe de faiblesse de l'économie ou des entreprises entraineront des soubresauts sur le marché.