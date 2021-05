Pour Biden, les chômeurs doivent accepter les emplois ou perdre leurs allocations

WASHINGTON, 10 mai (Reuters) - Joe Biden a déclaré lundi que toute personne recevant une offre d'emploi convenable devait l'accepter sous peine de perdre ses allocations chômage aux Etats-Unis.

Le président américain s'est ainsi efforcé de répondre aux critiques qui le visent au sujet de son vaste plan de soutien à l'économie face à l'épidémie de COVID-19. Selon ses détracteurs, les indemnités contre le chômage prévues par ce programme incitent les Américains à ne pas accepter les emplois qu'on leur propose.

"Si vous recevez des allocations chômage et que l'on vous propose un emploi convenable, vous ne pouvez pas refuser cet emploi et continuer de percevoir les allocations chômage", a dit Joe Biden. (Nandita Bose et Jarrett Renshaw version française Bertrand Boucey)