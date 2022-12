Pour Carmignac, " des opportunités d’investissement existent pour 2023 " 02/12/2022 | 10:17 Envoyer par e-mail :

Cette évolution et le retour en territoire positif des rendements obligataires réels signifient que les marchés obligataires ont, dans une large mesure, retrouvé leur statut défensif. De même, la tendance désinflationniste de la première partie de l'année devrait tourner en faveur des actions de croissance.



" Sur les marchés d'actions, alors que la baisse des valorisations semble globalement cohérente avec un contexte de récession, il existe de grandes disparités entre les régions, surtout en ce qui concerne les bénéfices ", souligne le gestionnaire d'actifs.



Les perspectives de résultats restent élevées aux États-Unis et en Europe, ce qui n'est pas le cas en Chine, ni au Japon compte tenu de la baisse du yen. Bien que l'attention des investisseurs internationaux se concentre sur l'inflation et la dynamique de croissance du monde occidental, un regard vers l'Est pourrait s'avérer salutaire et offrir une diversification bienvenue.



Sur les marchés obligataires, les obligations d'entreprise offrent également des opportunités intéressantes, car du côté du risque, la hausse attendue des taux de défaut est déjà largement intégrée dans les prix actuels. Du côté des rendements, les rendements intégrés sont à des niveaux compatibles avec les perspectives à long terme des actions. Du côté des obligations souveraines, le ralentissement de la croissance économique est généralement lié à la baisse des rendements obligataires.



