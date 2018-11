Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La correction d'octobre a eu deux mérites : réduire les valorisations des actions les plus chères et amener les investisseurs à davantage intégrer le risque de ralentissement économique, indique Vincent Guenzi, directeur de la Stratégie d'Investissement de Cholet Dupont. Pourtant, l'évolution des fondamentaux de l'économie et de l'activité des entreprises, qui ne se sont que légèrement dégradés, ne permet pas d'affirmer que ce mouvement va s'amplifier. En revanche, les marchés sont plus conscients du risque récessif découlant de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.Et l'issue sans surprise des élections américaines est jugée positive par les marchés. C'est pourquoi le rebond des indices boursiers, encore hésitant, pourrait se prolonger, non sans volatilité, pendant quelques mois.Mais, il ne permettra pas de dépasser les récents points hauts de cette année sans un retour plus marqué de la confiance dans une croissance plus soutenue, estime Vincent Guenzi.Les actions ont retrouvé un potentiel de hausse mais celui-ci est plus limité. Le repli des marchés en octobre a donné l'opportunité d'acheter des actions dans de bonnes conditions. Si l'occasion se présente à nouveau dans les prochains jours, il faudra la saisir, assure Vincent Guenzi.