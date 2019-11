Pour Evli, les actions value ont de l'avenir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Peter Lindahl, Senior Portfolio Manager, membre du comité d’allocation et Head of Systematic & Multi-actif Funds chez Evli a publié un article démontrant que le facteur value (bon marché) montrait une forte surperformance par rapport au growth (prix élevés), aussi bien sur les marchés américain, européen qu’asiatique. Pour l'investisseur à long terme, Evli pense que la value devrait être l'un des éléments constitutifs d'un portefeuille d'actions stratégique.Non seulement la recherche empirique apporte des preuves solides de performances générées historiquement, mais les théories fondées sur le risque et les théories comportementales permettent de comprendre pourquoi les actions value continueront de surperformer les marchés à long terme.En septembre, sur une à deux semaines, les marchés se sont retournés et les investisseurs sont passé d'un style momentum à un style value, souligne Peter Lindahl. Il y a eu une hausse particulièrement importante sur la value en quelques jours, ce qui peut relever d'un signe avant-coureur d'une surperformance de la value à court terme.En conclusion, Evli pense que les données techniques les plus récentes (prix extrêmement bas) et les arguments apportés par la recherche universitaire justifient une approche value à la fois sur le plan tactique et stratégique.