Pour Guy Parmelin, les avantages de la libre circulation l'emportent

Zurich (awp) - Le conseiller fédéral Guy Parmelin, à la tête du Département fédéral de l'économie, estime dans une interview au Temps parue mercredi qu'à propos de la libre circulation des personnes, les avantages l'emportent sur les inconvénients, au bénéfice de l'économie suisse.

M. Parmelin appartient pourtant à l'Union démocratique du centre (UDC) qui veut la fin de la libre circulation des personnes. Le 7 juin dernier, le Conseil fédéral a rejeté l'initiative dite de limitation. "Renoncer à la libre circulation des personnes avec l'UE menacerait l'emploi en Suisse", selon le gouvernement.

Dans l'interview, à la question de savoir si la libre circulation n'est pas fondamentale pour l'économie suisse, Guy Parmelin a répondu qu'"il y a des avantages et des inconvénients. Plusieurs études sont parues sur le sujet. Selon ces dernières, les avantages l'emportent manifestement".

A propos de l'accord-cadre avec l'Union européenne, il a affirmé que "deux échéances nous attendent. Une initiative populaire et la perspective d'un accord institutionnel. Il n'a toutefois jamais été question de rompre tous les accords. Chaque étape est sanctionnée d'un vote. A la fin, en Suisse, c'est toujours le peuple qui décide".

Par ailleurs, concernant les relations avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), dont la presse a relayé les tensions, Guy Parmelin a assuré qu'il "arrive bien sûr que nous ne soyons pas d'accord. Le Seco est une boîte à idées. Nous discutons et parfois je dis non. Et là, il s'exécute."

ck/fr