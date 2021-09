Pour Le Drian, la sortie de crise entre Paris et Washington "prendra du temps"

PARIS, 24 septembre (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué jeudi dans un communiqué avoir constaté lors d'un entretien avec son homologue américain Antony Blinken que la sortie de crise entre la France et les Etats-Unis "prendrait du temps".

La décision soudaine de l'Australie d'annuler un contrat passé avec Naval Group pour acquérir 12 sous-marins français et de conclure à la place un partenariat stratégique avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne a provoqué la colère de la France, qui a dénoncé un "coup dans le dos" et a rappelé la semaine dernière ses ambassadeurs à Washington et à Canberra.

L'entretien entre Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian intervient au lendemain de la discussion entre le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden.

Jean-Yves Le Drian a déclaré dans un communiqué avoir discuté des "termes et des principales questions" à aborder lors des consultations approfondies décidés par Emmanuel Macron et Joe Biden.

Le chef de la diplomatie française et Antony Blinken, qui se sont rencontré à la représentation permanente de la France auprès des Nations unies, à New York, se sont aussi entretenus de la coopération entre les pays européens et les Etats-Unis dans la région Indo-Pacifique.

Le secrétaire d'Etat a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse qu'il était prêt à travailler étroitement avec Jean-Yves Le Drian lors de ces consultations.

"Je suis convaincu que nos intérêts communs sont si forts et nos valeurs si profondes que nous parviendrons à avancer et à mener à bien nos efforts", a dit Antony Blinken. (Reportage Dominique Vidalon et Jean Terzian avec Humeyra Pamuk et Simon Lewis; version française Camille Raynaud)