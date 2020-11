Pour Lombard Odier, il faut conserver l'exposition à l'or (pour le moment)

Les incertitudes à court terme devraient maintenir le cours de l'or dans une fourchette comprise entre 1 850 et 2 000 dollars l'once, ce qui offre une protection relativement efficace contre la volatilité des marchés boursiers. Telle est la conviction de Stéphane Monier, directeur des investissements chez Lombard Odier. Si la dépréciation du dollar pourrait encourager la demande d'or physique, la demande financière restera le principal moteur du cours du métal jaune, ajoute l’expert.



" Plus tard en 2021, lorsque la reprise sera installée, que les taux réels seront retournés à leurs niveaux normaux et que les investisseurs auront relevé leur exposition aux actifs risqués, le cours de l'or devrait se rapprocher de notre objectif à douze mois de 1 600 dollars l'once ", conclut Stéphane Monier.