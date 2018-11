Pour Lyxor, le temps est venu de repondérer les spécialistes américains de la sélection des titres

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aux États-Unis, le temps fort de la saison de publication des résultats est derrière nous, observent dans le dernier Lyxor Weekly Brief, les équipes de la plateforme de Managed account de Lyxor. Selon elles, la volatilité anormalement élevée des titres suite à l'annonce de résultats est une caractéristique essentiellement observée à des points d'inflexion macroéconomiques. Les résultats du troisième trimestre indiquent que l'accélération de la croissance liée à la réforme fiscale est désormais intégrée et que les entreprises américaines reviennent sur le rythme de croisière.La proportion des résultats supérieurs aux attentes, l'ampleur des surprises, les prévisions des entreprises ainsi que les attentes des analystes sont toutes revenues à leur moyenne à long terme, souligne Lyxor.Après un démarrage difficile, lorsque tout résultat décevant était sévèrement sanctionné, les prix sont devenus de plus en plus cohérents avec les fondamentaux des actions. Il s'agit là d'une tendance clé pour les gérants, qui ont besoin que les prix reflètent les fondamentaux auxquels ils se fient pour sélectionner les titres.En parallèle poursuit la société de gestion, l'amplification de la dispersion des performances au niveau des actions et des secteurs, sur fond de corrélations toujours modérées, donnera par ailleurs lieu à diverses opportunités d'arbitrage.Ces dernières apparaitront une fois la poussière retombée, lorsque les tendances des actions se formeront à nouveau.Des attentes de bénéfices plus raisonnables faciliteront également la tâche des gérants.Il convient enfin de souligner que les actions américaines sont entrainées par un éventail plus large de secteurs, la contribution des valeurs cycliques égalant pour une fois celle des valeurs technologiques.Pour Lyxor, ces améliorations ne tiennent pas du hasard. Elles surviennent à un moment où l'économie américaine s'apprete à plafonner, limitant ainsi la directionnalité du marché.Le cycle de hausse des taux de la Fed commence à produire ses effets, avec une différenciation accrue selon les effets de levier des entreprises et de l'actualisation de leurs cash-flows.Par ailleurs, à la faveur de l'impact déclinant des politiques fiscales, la rotation sectorielle et factorielle résultera davantage des moteurs traditionnels (croissance, taux, appétence/aversion pour le risque, etc.) que par des catalyseurs transversaux.Des opportunités d'arbitrage plus nombreuses du fait des faibles corrélations, une différenciation fondamentale plus marquée et des prix plus rationnels, ainsi que la réinitialisation de la plupart des tendances des actions sont autant d'ingrédients favorables pour les spécialistes de la sélection des titres, estime le gérant.Cela ne veut pas dire que les planètes sont parfaitement alignées pour la génération d'alpha. Pour le moment, les gérants L/S Equity ont majoritairement coupé leur exposition globale et cyclique.De ce fait, ils ne profiteraient qu'en partie d'un éventuel rebond de marché. En outre, l'incertitude politique fait encore partie du tableau, avec, en particulier, les tensions commerciales qui devraient continuer à perturber les opportunités de sélection de titres.Gardant ces contraintes à l'esprit, Lyxor se prépare à une repondération des spécialistes de la sélection des titres aux Etats Unis.