La semaine dernière, les actifs risqués ont été soutenus par la confirmation du changement de ton de la Fed et par les espoirs de trêve dans le conflit commercial américain avec la Chine, observe les équipes de la plateforme de Managed account de Lyxor, le Lyxor Weekly Brief. Les taux sont en baisse depuis la mi-novembre, en phase avec le ralentissement de la croissance mondiale et l'escalade des risques politiques en Chine et en Europe.Cette semaine, la tonalité du Président de la Fed, Jerome Powell, a changé en considérant que les taux étaient maintenant " juste inférieurs " au niveau de neutralité, alors qu'ils en étaient " encore loin " en octobre.Le compte rendu du FOMC a également adopté un ton plus accommodant. Celui-ci laisse à penser que les interventions de la Fed seront de plus en plus conditionnées par les données économiques, même si le relèvement des taux en décembre semble maintenu. Le rendement des bons du Trésor américain ayant reculé de 25 points de base depuis la mi-novembre, les marchés n'anticipent plus que deux relèvements des taux en 2019, en plus de celui de décembre.