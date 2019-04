Pour May, c'est quitter l'UE avec un accord ou pas de Brexit-presse

(Actualisé avec)

LONDRES, 6 avril (Reuters) - Theresa May a déclaré qu'il y avait désormais un choix clair entre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un accord ou pas de sortie du tout, alors qu'elle tente de trouver un compromis avec l'opposition travailliste, rapporte la presse britannique.

"Parce que le Parlement a clairement indiqué qu'il empêcherait le Royaume-Uni de partir sans accord, nous avons maintenant un choix difficile : quitter l'Union européenne avec un accord ou ne pas la quitter du tout", a déclaré la Première ministre britannique selon The Observer.

"Plus cela prendra du temps, plus grand sera le risque que le Royaume-Uni ne parte jamais", a-t-elle ajouté.

La Première ministre britannique a écrit cette semaine aux dirigeants européens pour leur demander de reporter au 30 juin la date du Brexit, normalement fixée au 12 avril.

Un second référendum sur l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'UE, serait la "trahison ultime", écrit Andrea Leadsom, la présidente de la Chambre des communes, la chambre basse du Parlement britannique, dans le Sunday Telegraph.

"Cela nécessiterait un long report, cela relancerait ce débat conflictuel et, comme le Parlement n'a pas pour l'instant suivi le premier résultat, il n'y a aucune raison de penser qu'il honorerait un second référendum", ajoute cette tenante du Brexit. "Notre vision du Brexit s'estompe et nous manquons de temps pour la sauver."

ll est temps que le feuilleton du Brexit s'arrête, a pour sa part estimé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en prévenant que l'Union européenne ne pourrait pas "s'épuiser en permanence sur les aléas" de la politique intérieure britannique. (Costas Pitas; Danielle Rouquié pour le service français)