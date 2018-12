Pour Ostrum AM, l'année 2019 sera celle de la confirmation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour Ostrum AM, l'année 2019 sera l'occasion de confirmer ses ambitions, notamment en matière de gestion responsable. 2018 aura également été une année clé pour Ostrum AM qui, au-delà de son changement de nom, s'est recentrée sur son expertise historique obligataire, ses compétences ciblées sur les actions et son savoir-faire reconnu en gestion assurantielle. Ostrum AM s'est fixé quatre objectifs clairs en 2019 pour offrir le meilleur résultat d'investissement à ses clients.Le premier objectif est renforcer son savoir-faire historique en gestion obligataire en se concentrant sur ses fonds phares dont 81 % sont classés dans le 1er ou le 2nd quartile Morningstar.Le deuxième objectif est proposer une gestion actions de conviction plus typée et développer de nouvelles stratégies, deux objectifs mis en œuvre dès l'arrivée en avril dernier de Jean-Louis Scandella, directeur des Gestions actions.Le troisième objectif est d'offrir des stratégies d'investissement alternatives, en réponse aux besoins des investisseurs institutionnels, avec une offre en dette structurée aux États-Unis, mais aussi en dette privée sur actifs réels, sous la direction de Denis Prouteau, dans les secteurs de l'immobilier, de l'infrastructure et de l'aviation. À horizon 2020, la société vise 6 milliards d'euros d'encours sur cette classe d'actifs en déployant, notamment, cette expertise aux États-Unis et en Asie dès 2019.Le quatrième objectif est de réaffirmer ses engagements en matière de gestion responsable : " 100 % de nos processus intègrent la dimension ESG (hors dette privée), soit aujourd'hui 254 milliards d'euros d'encours " commente Ibrahima Kobar, directeur général délégué, en charge des gestions d'Ostrum AM.L'entreprise, qui gère déjà plus de 60 milliards d'euros d'encours avec des critères ISR pour de grands clients institutionnels, ambitionne d'élargir en 2019 sa gamme de fonds responsables." Nos excellents scores aux UN PRI confirment la qualité de notre approche et de notre engagement ", précise-t-il.