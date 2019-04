Bourse de Paris : Pour Pâques, Trump ferme le robinet du pétrole iranien

Les temps forts économiques du jour

La semaine boursière du 22 au 26 avril sera l'une des plus embouteillées de l'année en matière de publications trimestrielles. Une bonne cinquantaine de sociétés pesant plus de 50 milliards de dollars sont programmées des deux côtés de l'Atlantique. Parmi les principales vedettes, figurent Microsoft Intel et Facebook dans le compartiment technologique et Visa Procter ou Coca-Cola au-delà. En Europe, Novartis Total ou Sanofi seront de la partie. Au 18 avril dernier, 15% des entreprises du S&P500 avaient publié, avec une tendance plus porteuse que la moyenne sur les résultats et les chiffres d'affaires, selon les données analysées par Factset.L'autre grosse nouvelle du weekend n'est pas à chercher du côté des relations commerciales internationales ou du Brexit, mais du Moyen-Orient. La Maison Blanche ne renouvellera pas les exemptions qui avaient été accordées à huit pays pour importer du pétrole iranien, qui expireront dans dix jours. Téhéran a aussitôt menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, via lequel transitent les supertankers qui exportent une grande partie du brut de la région. Washington n'a pas fait de mystère quant à ses intentions, clairement énoncées : "réduire à néant les exportations de pétrole iranien, pour priver le régime de sa principale source de revenus". Les Etats-Unis ont aussi affirmé que l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe allaient faire le nécessaire pour satisfaire la demande en compensant les exportations iraniennes. La réalité risque d'être plus complexe, comme l'illustre le bond de plus de 2% du pétrole hier.Les marchés asiatiques affichent des tendances divergentes ce matin, avec des places chinoises qui reculent, un Nikkei proche de l'équilibre au Japon et un marché australien qui grimpe.Il n'y aura pas d'indicateurs macroéconomiques majeurs en Europe ce matin. Aux Etats-Unis, les prix de l'immobilier seront dévoilés à 15h00, avant à 16h00 les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.L'euro a perdu du terrain face au dollar durant le weekend pascal, à 1,1254 USD ce matin. L'once d'or est stable à 1275 USD., avec un Brent qui se négocie 74,30 USD le baril, et un WTI à 65,83 USD. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,576%, en légère baisse. Le Bitcoin s'échange en hausse de 0,8% à 5439 USD.