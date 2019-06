Pour Washington, l'Iran est responsable de l'attaque des pétroliers

(Citations)

WASHINGTON, 13 juin (Reuters) - Les Etats-Unis jugent l'Iran responsable de l'attaque de pétroliers jeudi dans le golfe d'Oman, a déclaré le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, pour qui Téhéran cherche à perturber l'écoulement des exportations pétrolières via le détroit d'Ormuz.

Les Etats-Unis sont parvenus à cette conclusion sur la base de renseignements recueillis et en étudiant le type d'armes utilisé pour ces attaques, a-t-il dit, sans fournir d'éléments de preuves à l'appui de ses affirmations.

"Les Etats-Unis considèrent que la République islamique d'Iran est responsable des attaques survenues aujourd'hui dans le golfe d'Oman", a dit le chef du département d'Etat à la presse.

"Cette conclusion s'appuie sur des renseignements, sur les armes utilisées, sur le niveau de savoir-faire nécessaire pour mener à bien l'opération, sur les attaques iraniennes analogues et récentes contre la marine marchande, et sur le fait qu'aucune organisation à la solde d'une puissance, dans la région, ne dispose des ressources et de l'efficacité requises pour passer à l'acte avec un tel degré de complexité", a dit Pompeo.

Deux pétroliers ont subi jeudi des avaries suspectes près du détroit d'Ormuz, ont fait savoir leurs propriétaires, un mois après un incident similaire dans la même zone, ravivant les inquiétudes du secteur pétrolier.

A Londres, la Royal Navy a déclaré jeudi que les navires marchands circulant dans le golfe d'Oman devaient faire preuve de la plus grande prudence après les incidents survenus jeudi. (Lesley Wroughton; Eric Faye pour le service français)