Pour certains États européens, la hausse du coût de la dette ravive les souvenirs de la crise de 2011.

Cinq mois seulement après le début de l'année et avant même que la Banque centrale européenne ne durcisse sa politique, les rendements de la dette française et allemande à 10 ans ont augmenté de plus de 120 points de base et sont prêts à connaître leur plus forte hausse annuelle depuis 1999, année de la naissance de l'euro. Les rendements espagnols, italiens et portugais sont en hausse de plus de 155 points de base.

La hausse des rendements ne se limite pas à l'Europe - Janus Henderson prévoit que les coûts d'intérêt de la dette au niveau mondial augmenteront de près de 15 % cette année par rapport à 2021. Mais le bloc euro, avec certains des souverains les plus endettés du monde, est parmi les plus vulnérables.

L'endettement y a en fait augmenté depuis la crise de 2010-2012, lorsque la spirale des coûts d'emprunt en Irlande et en Europe du Sud a menacé l'existence même du bloc euro, en partie à cause du fardeau inattendu de la pandémie COVID-19.

"Si les taux devaient augmenter fortement et plus longtemps, nous pourrions bien être confrontés à la crise de l'euro 2.0", a déclaré Maximilian Uleer, stratège en investissement de la Deutsche Bank.

Uleer a déclaré que si les coûts d'intérêt avaient baissé depuis 2011, la dette en tant que part du produit intérieur brut était plus élevée, en particulier dans les pays qui étaient à l'épicentre de la crise de 2011.

Ainsi, si les rendements des obligations italiennes à 10 ans devaient augmenter de 2 % l'année prochaine, sa charge d'intérêts par rapport au PIB retrouverait les niveaux de 2011 d'ici fin 2025, estime Uleer.

(Graphique : La dette de la zone euro est élevée, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwerogwvw/EZdebt0605.PNG)

Le processus a déjà commencé. Les rendements des obligations italiennes à sept ans, qui représentent l'échéance moyenne de la dette du pays, sont maintenant de 2,65 %, bien au-dessus du taux d'intérêt moyen ou implicite qu'elle paie, estimé par la Commission européenne à 2,4 %.

Ceci est important car toute nouvelle dette émise à partir de maintenant augmentera probablement les coûts de paiement des intérêts du pays.

Les rendements français sont également supérieurs au taux d'intérêt implicite, estimé à 1,1 %, les rendements espagnols sont proches du taux implicite de 2 % là-bas. Cela s'est produit pour la dernière fois en 2011-2012, a noté Pictet Asset Management.

(Graphique : Taux d'intérêt implicites sur l'encours de la dette - zone euro, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzyagrqpw/debt0605.PNG)

PAS DE SOUFFRANCE ?

Pour autant, la viabilité de la dette ne constitue pas un risque imminent.

Les coûts d'emprunt restent faibles par rapport aux normes historiques, tandis qu'une maturité moyenne de la dette d'environ sept ans protégera la plupart des pays des pics de rendement à court terme.

L'Espagne, par exemple, n'a besoin de refinancer que 15 % de sa dette cette année, a déclaré un responsable du Trésor espagnol à Reuters, ajoutant que la "marque profonde" de la crise avait obligé à modifier les portefeuilles de la dette, notamment en augmentant les échéances de la dette.

Même pour l'Italie, le coût budgétaire direct de la hausse des taux "semble gérable", selon Frank Gill, analyste souverain européen de S&P Global.

Entre janvier et fin avril, l'Italie a préfinancé les deux tiers de son objectif maximal d'emprunt net pour l'ensemble de l'année, soit 80 milliards d'euros, à un coût de refinancement moyen de 0,54 %, a noté M. Gill.

"Le risque le plus important est que les taux plus élevés commencent à freiner la croissance", a-t-il déclaré.

(Graphique : Dette à échéance moyenne dans la zone euro, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqkmlqlpx/averagematurityEZ.PNG)

CROISSANCE RALENTIE, RENDEMENTS EN HAUSSE

La hausse de la dette est particulièrement préoccupante, étant donné les menaces qui pèsent sur la croissance ; le Fonds monétaire international prévoit que l'économie de la zone euro ne progressera cette année que de 2,8 %, contre une prévision précédente de 3,9 %.

"Nous avons besoin de croissance", a déclaré Laureline Renaud-Chatelain, stratégiste des titres à revenu fixe de Pictet Wealth Management. "C'est un peu inquiétant, car vous avez la BCE qui va, peut-être, augmenter les taux même dans un contexte où nous avons vu la croissance décélérer."

Le malaise a fait grimper le coût de l'assurance contre un défaut de paiement de la dette de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal à son plus haut niveau depuis novembre 2020 sur le marché des swaps sur défaillance de crédit.

L'Italie et la Grèce, dont les ratios dette/PIB sont respectivement de 150 % et 200 %, contre environ 120 % et 175 % en 2011, sont particulièrement visés.

Jim Leaviss, responsable des investissements chez M&G Investments pour les titres à revenu fixe publics, souligne comme crucial le niveau de 3% des rendements italiens à 10 ans, franchi récemment pour la première fois depuis 2018.

"Si les rendements restent au-dessus de 3%, alors vous vous attendez à ce que le fardeau de la dette en Italie commence à augmenter", a déclaré Leaviss.

Goldman Sachs, quant à lui, calcule qu'une hausse de 50 pb des rendements par rapport aux niveaux actuels placerait le ratio dette-PIB de l'Italie sur une trajectoire ascendante à partir de 2025.

En Grèce, les rendements à 10 ans supérieurs à 3 % font plus que doubler le coût moyen pondéré de 1,6 % du profil de la dette estimé sur 2022, selon l'économiste Dennis Shen de Scope Ratings.

Cela signifie que le coût moyen du service de la dette grecque en circulation est "pour la première fois depuis des années en train d'augmenter, plutôt que de diminuer à mesure que le gouvernement se refinance", a ajouté M. Shen.