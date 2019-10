Pour contourner le "backstop", Johnson propose de dissocier l'Irlande du Nord - The Telegraph

(Bien lire "deux frontières pour quatre ans" au § 2)

BANGALORE, 1er octobre (Reuters) - Boris Johnson dévoilera mercredi un projet radical pour le Brexit qui laisserait la province britannique d'Irlande du Nord dans une "relation spéciale" avec l'Union européenne jusqu'en 2025, rapporte mardi soir le quotidien The Telegraph.

Ce plan baptisé "deux frontières pour quatre ans" constitue la proposition du gouvernement britannique pour remplacer le "backstop" nord-irlandais, cette clause de sauvegarde censée éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la république d'Irlande et l'Irlande du Nord.

"Ce plan, dont les grandes capitales européennes ont été mises au courant mardi, acceptera la nécessité à la fois d'une frontière réglementaire entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord en mer d'Irlande pour une période de quatre ans et des contrôles douaniers entre l'Ulster et la République d'Irlande", écrit le Telegraph.

Dans sa forme originelle, le "backstop" maintenait la seule Irlande du Nord dans une relation d'alignement très étroit sur les règles douanières de l'UE.

Mais face aux objections soulevées en Grande-Bretagne, où les députés unionistes nord-irlandais notamment voyaient dans ce statut particulier pour l'Irlande du Nord les prémices d'une dislocation du Royaume-Uni, la version retenue dans l'Accord de retrait trouvé fin novembre entre Theresa May et Bruxelles maintenait tout le Royaume-Uni dans l'union douanière au grand dam des Brexiters, Boris Johnson en tête.

