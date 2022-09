Pour de nombreux Chinois fatigués, la crainte du verrouillage l'emporte sur la peur du COVID

Ce n'est pas parce qu'il craignait le virus - beaucoup de ses amis à l'étranger l'avaient attrapé et s'étaient rétablis - mais il ne voulait pas perdre à nouveau sa liberté alors que les spéculations allaient bon train sur le fait que Shenzhen allait subir son deuxième confinement en six mois.

"J'espère et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que notre gouvernement poursuive cette politique car elle est tout simplement insoutenable", a-t-il déclaré après avoir joué au golf et fait du surf dans la région côtière de Huizhou.

Shenzhen, qui jouxte Hong Kong, a été verrouillée le week-end dernier et Chen n'y est retourné qu'après que les mesures de restriction aient été partiellement levées.

De nombreuses personnes en Chine se disent lasses et frustrées que la Chine s'en tienne à des méthodes draconiennes pour arrêter la propagation du COVID-19, soulignant comment le coronavirus semble avoir muté en une forme moins mortelle, la grande majorité des cas en Chine étant classés comme présentant des symptômes légers ou inexistants.

La Chine suit une politique de zéro-Covid, avec des fermetures, des tests fréquents et des quarantaines dans les zones où les infections se déclarent.

Cette politique a permis de maintenir le nombre de cas à un niveau extrêmement bas, mais elle a commencé cette année à faire payer un lourd tribut économique et psychologique, d'autant plus que des épidémies de la variante Omicron, hautement infectieuse, continuent d'éclater.

Ces mesures ont donné lieu à des scènes de désespoir : des personnes ont fui en panique un magasin IKEA à Shanghai et le siège du géant technologique Tencent à Shenzhen après avoir appris que les lieux étaient verrouillés parce qu'ils étaient liés à des cas de COVID. Reuters n'a pas vérifié de manière indépendante ces images, qui ont été largement partagées en ligne.

Les autorités de la ville de Chengdu ont été critiquées après que des vidéos diffusées sur les médias sociaux aient montré des résidents à qui l'on avait ordonné de ne pas quitter leurs tours d'habitation pour se conformer au verrouillage, même après qu'un important tremblement de terre ait secoué leurs maisons.

De nombreux résidents de villes telles que Shenzhen, Shanghai et Chengdu, parmi les plus grandes métropoles de Chine, ont décrit l'anxiété omniprésente quant à ce qui pourrait se passer si un seul cas était découvert dans leur voisinage.

"Nous avons porté des masques et fait des tests PCR depuis l'apparition du virus, et nous avons été vaccinés et stimulés, mais presque trois ans plus tard, nous sommes verrouillés encore et encore", a déclaré Yan Yuegao, un responsable de la chaîne d'approvisionnement à Shenzhen.

"Pour les affaires, l'une des choses très importantes est la certitude - imaginez que vous devez voyager, mais que vous ne savez jamais quand et où vous allez être arrêté, comment pouvez-vous faire des plans ?"

TROP SENSIBLE

Alors que la majeure partie du monde a choisi de vivre avec le virus, la Chine soutient que sa politique "zéro-Covid" est nécessaire pour éviter que son système de santé ne soit submergé ainsi qu'une perte de vie inacceptable. Seuls 61 % des Chinois de plus de 80 ans ont effectué leur primovaccination, ont déclaré les autorités en juillet.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu environ 255 000 infections parmi les 1,3 milliard de Chinois au cours des sept derniers jours, contre 3,6 millions d'infections dans le monde.

Le président chinois Xi Jinping, qui devrait obtenir un troisième mandat sans précédent à la tête du pays lors du congrès du Parti communiste le mois prochain, a décrit à plusieurs reprises cette politique comme étant "correcte et efficace". Les autorités chinoises continuent de décrire la situation du COVID-19 comme "grave et complexe" et avertissent qu'elles ne toléreront aucune critique de la politique.

Cette semaine, l'économiste en chef de la société d'État Huatai Securities, l'une des plus grandes maisons de courtage de Chine, a publié une obligation indiquant que le taux de mortalité du COVID pourrait être inférieur à celui de la grippe. Cela a conduit les utilisateurs des médias sociaux à spéculer sur le fait que l'expression d'un tel point de vue indique que le COVID zéro pourrait s'assouplir.

Jeudi en fin de journée, de nombreux blogs qui avaient reposté le billet l'avaient supprimé. Huatai n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, et aucun signe de la part des responsables n'indique que la politique va changer de sitôt.

"Ce sujet est tout simplement trop sensible", a déclaré un utilisateur de Weibo.