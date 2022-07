Pour défendre ses réserves, l'Argentine lève la taxe sur les achats par carte en devises étrangères

Cette mesure concerne les cartes de débit et de crédit et intervient alors que le pays sud-américain tente également de maîtriser une inflation supérieure à 60 % et la pression sur sa monnaie.

Le taux d'imposition est passé à 45 %, contre 35 % précédemment. Il s'applique également aux tarifs de voyage pour les destinations internationales si la réalisation de la transaction dépend de l'accès au marché des changes réglementé par la banque centrale, selon une résolution publiée par l'Administration fédérale des recettes publiques, une agence du ministère de l'Économie.

L'agence a déclaré avoir modifié le taux en raison de la forte capacité contributive des différents secteurs économiques, notamment ceux qui peuvent payer certaines dépenses en devises étrangères.

Cette décision est intervenue quelques semaines seulement après l'arrivée de Silvina Batakis au poste de ministre de l'économie de l'Argentine, en remplacement de Martin Guzman, qui a démissionné brusquement ce mois-ci.

L'Argentine est confrontée à une pénurie de devises étrangères et doit atteindre les objectifs convenus avec le Fonds monétaire international pour accumuler des réserves monétaires.le peso sur le marché noir est près du double du taux officiel au comptant, protégé par le contrôle des devises.