Pour entamer le nouveau trimestre, le dollar poursuit sur sa lancée

New York (awp/afp) - Le dollar, valeur refuge, a débuté le troisième trimestre sur un bon pied, notamment par rapport à la livre britannique et à l'euro, profitant des craintes sur l'activité économique mondiale et du ton déterminé de la Réserve fédérale américaine (Fed) face à l'inflation.

Vers 19H15 GMT, le billet vert prenait 0,71% par rapport à la livre britannique à 1,2094 dollar pour une livre, après une hausse de plus de 1,5%.

Le dollar gagnait 0,58% à 1,0423 dollar pour un euro, peu après avoir grimpé de plus de 1% face à la devise européenne.

"Nouveau trimestre mais mêmes forces haussières pour propulser le dollar", résumait Joe Manimbo de Western Union. "Dans un climat d'aversion au risque et alors que de nouvelles données en provenance d'Europe ont ajouté au pessimisme concernant la croissance mondiale, le dollar a encore augmenté face à l'euro et à la livre sterling".

L'inflation en zone euro s'est accélérée pour atteindre le record de 8,6% en juin sur un an, a annoncé Eurostat vendredi.

Ces chiffres sont les plus élevés enregistrés par l'office européen des statistiques depuis le début de la publication de l'indicateur en janvier 1997.

Cette hausse des prix est très au-dessus de l'objectif d'un niveau proche de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE). L'institution se prépare donc en juillet à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis onze ans, au risque de ralentir encore la croissance.

Mais selon Joe Manimbo, les attentes continuent de miser sur un relèvement des taux "plus progressif en Europe qu'aux États-Unis ou au Royaume Uni".

"Alors que le billet vert poursuit son renforcement par à-coups, il continue de recueillir le soutien sous-jacent de ceux qui cherchent à se protéger des perspectives assombries pour la croissance mondiale", a encore indiqué l'analyste de Western Union.

"La guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, le resserrement significatif des conditions monétaires et l'apparition de craintes de récession mondiale sont autant de facteurs qui ont causé un large stress sur les marchés financiers", énumère Guillaume Dejean, analyste pour Western Union.

Autant de raisons pour se tourner vers les actifs considérés comme des valeurs refuge, comme le dollar américain.

Dans le même temps, "des inquiétudes persistent quant à la faiblesse de l'économie britannique", a affirmé à l'AFP Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

"Cela signifie que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait procéder à des hausses de taux plus progressives, alors que la Réserve fédérale devrait adopter une position plus agressive en matière de politique monétaire, ce qui fait grimper le dollar par rapport à la livre", explique l'analyste.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0423 1,0484 EUR/JPY 140,98 142,26 EUR/CHF 1,0007 1,0013 EUR/GBP 0,8618 0,8609 USD/JPY 135,25 135,72 USD/CHF 0,9602 0,9550 GBP/USD 1,2094 1,2178

