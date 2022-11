L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde et première économie d'Asie du Sud-Est, a pris la présidence du G20 en décembre avec l'intention de se concentrer sur le redressement après la pandémie de coronavirus et de stimuler les intérêts des nations en développement.

Au lieu de cela, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a plongé le monde dans la tourmente et a déséquilibré les préparatifs de l'Indonésie pour le sommet, l'obligeant à se lancer dans une lutte à fort enjeu pour gérer des demandes divergentes et assurer la tenue du sommet sur l'île de Bali.

"Le simple fait de maintenir la réunion est déjà une grande réussite", a déclaré Jose Rizal, directeur exécutif du Centre d'études stratégiques et internationales à Jakarta.

L'invasion de son voisin du sud par la Russie le 24 février a suscité des appels de certains dirigeants occidentaux à boycotter le sommet du G20 et à retirer l'invitation du président russe Vladimir Poutine.

Mais l'Indonésie, étroitement associée depuis les années 1950 à la formation du mouvement des non-alignés, s'est plutôt concentrée sur sa politique étrangère "bebas dan aktif", ou "libre et active", une position de non-alignement née de la guerre froide, pour tenter de maintenir la paix au milieu des fractures mondiales, selon les analystes.

L'Indonésie a tenu bon sur la Russie, refusant de retirer l'invitation de Poutine, et rejetant également ce qui, selon des sources indonésiennes, a été une pression des pays du G7 pour condamner la Russie lors du sommet de cette semaine.

Le président Joko Widodo, qui ne s'est jamais intéressé aux affaires internationales, s'est rendu à Kiev et à Moscou en juin pour rencontrer Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qu'il a également invité au sommet.

Jokowi, comme on appelle le président, s'est particulièrement intéressé à l'insécurité alimentaire et énergétique résultant de la guerre en Ukraine, en grande partie parce que l'Indonésie est l'un des plus grands importateurs de blé au monde.

La Russie a confirmé presque à la dernière minute que Poutine ne participerait pas au sommet, le ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov prenant sa place. L'Ukrainien Zelenskiy doit s'adresser au sommet par liaison vidéo.

"C'est comme un mariage familial où un membre de la famille est un mouton noir, mais vous ne pouvez pas ne pas l'inviter, mais à quelle table le mettre ?", a déclaré Dewi Anwar, professeur de recherche à l'Agence nationale indonésienne pour la recherche et l'innovation.

EXTRÊMEMENT DIFFICILE

Dans une récente interview accordée à Reuters, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a décrit le G20 de cette année comme étant probablement le plus difficile à ce jour, les pays mettant parfois plusieurs jours à se mettre d'accord sur l'utilisation d'un seul mot.

L'Indonésie poussera un soupir de soulagement à l'ouverture du sommet, mais des questions clés restent en suspens.

Un communiqué commun, qui devrait être approuvé par toutes les parties, semble peu probable, l'Indonésie faisant plutôt pression pour une déclaration des dirigeants, selon des sources diplomatiques.

Mais même cela pourrait être épineux, selon un diplomate européen.

"Nous devons nous assurer que la guerre de la Russie est mentionnée dans la déclaration du G20 d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas s'agir d'une affaire comme les autres. Mais c'est extrêmement difficile", a déclaré le diplomate,

"Mon estimation est qu'en ce moment, 10 des pays du G20 sont contre le fait de critiquer sévèrement la Russie dans la déclaration."

Une traditionnelle "photo de famille" des dirigeants du G20 semble également ne pas être sur la table cette année, selon les sources.

Alors que l'Indonésie a récemment condamné à l'Assemblée générale des Nations Unies la déclaration de la Russie concernant son "annexion" de quatre territoires ukrainiens, Jokowi a maintenu que le G20 devait être avant tout un forum économique.

"'Libre et actif' signifie que vous disposez d'une certaine indépendance et aussi d'une certaine discrétion pour choisir le forum dans lequel vous allez vous battre pour telle ou telle bataille, et l'Indonésie est très habile dans ce domaine", a déclaré M. Anwar, estimant que le G20 ne devrait pas être "pris en otage" par une seule question.

"Au bout du compte, la planète tourne toujours, le changement climatique se poursuit et la pandémie reste une menace majeure."

Au milieu de la tension géopolitique, une victoire claire pour le président du G20, l'Indonésie, qui a lutté pour l'équité en matière de vaccins contre le coronavirus, est la création d'un fonds de préparation à la pandémie et les promesses de dons pour celui-ci de 1,4 milliard de dollars.