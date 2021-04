Bourse de Paris : Pour la Fed, il est urgent d'attendre

La banque centrale américaine a réussi hier soir son examen de passage, même si Wall Street a un peu piqué du nez en fin de parcours. Comme le prévoyaient les économistes, la réunion d'avril de la Fed ne comportait pas d'enjeu démesuré. Restait à éviter le faux-pas dans la communication, ce dont Jerome Powell s'est acquitté sans grande difficulté. La seule réelle inflexion dans le discours est une vision plus optimiste des perspectives économiques grâce au rythme de vaccination et au marché de l'emploi. Mais cela n'est pas de nature à effrayer l'institution, qui pense toujours que le pic d'inflation sera sans lendemain et qu'il ne nécessitera pas d'action sur les taux dans un avenir proche. Le scénario économique "ciel bleu" qui s'annonce pose malgré tout la question de l'avenir du programme de rachat d'actifs.

En réalité, c'est la première inflexion dans ce domaine que guettent les investisseurs, car cela lancera une nouvelle séquence de politique monétaire, qui aboutira probablement à un cycle de relèvement des taux. Et à des ajustements inévitables dans l'allocation des actifs. Mais pour résumer en paraphrasant un économiste américain dans son commentaire nocturne, "on se rapproche, mais on n'y est toujours pas".

L'autre gros dossier du jour, ce sont les publications de résultats du premier trimestre d'un certain nombre d'entreprises emblématiques. Hier soir, c'était au tour d'Apple et de Facebook d'entrer en lice, avec des résultats qui ont manifestement séduit les marchés, si l'on en croit la variation positive assez marquée des deux titres après la clôture aux États-Unis. La marque à la pomme est quand même un peu embêtée par les tensions qui existent dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Mais pas autant que Ford, son compatriote dont le titre flanche au même moment à cause de l'impact des pénuries de puces. Le constructeur estime qu'il pourrait perdre jusqu'à 50 % de sa production sur le second trimestre, à cause de cette situation. Cela donne une idée du désordre qui règne actuellement sur ce marché. Le management de Ford s'attend à un retour à la normale au mieux en 2022, une échéance régulièrement citée par d'autres acteurs, qui n'ont pour l'heure pas plus de visibilité sur le retour à l'équilibre.

Ces tensions restent en revanche très porteuses pour les industriels des semiconducteurs, des concepteurs d'outils de production comme ASML ou LAM Research aux fondeurs tels que Taiwan Semiconductor et Samsung et aux producteurs comme STMicroelectronics, NXP, Renesas ou Melexis. Pour un condensé des relations sectorielles, relisez cet article récent sur les tensions entre fournisseurs, équipementiers et constructeurs automobiles.

La nouvelle série de publication de résultats du jour sera notamment alimentée par les groupes pétroliers européens et culminera ce soir avec Amazon.com aux Etats-Unis. Jusqu'ici, les chiffres sont très majoritairement meilleurs que prévu, une tendance qui domine très largement depuis plusieurs trimestres, qui tient notamment à une certaine frilosité des analystes dans leurs anticipations. Cela contribue au sentiment positif qui anime les investisseurs.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin en Europe, alors que les "futures" américains ont l'air bien ancré dans le vert, maintenant qu'ils ont digéré les propos de la Fed et qu'ils ont pris connaissance des chiffres d'Apple et compagnie.

Les temps forts économiques du jour

En Allemagne, les chiffres du chômage d'avril seront annoncés à 9h55. La masse monétaire M3 de mars dans la zone euro (10h00) et l'indice de confiance des affaires d'avril dans l'UE (11h00) suivront, avant l'inflation allemande d'avril (14h00) et la première estimation du PIB américain du T1 2021, annoncée à 14h30 en même temps que les nouvelles demandes d'allocations chômage hebdomadaires. Les ventes de logements anciens de mars clôtureront l'agenda à 16h00.

L'euro est remonté à 1,2127 USD, tandis que l'or est revenu sur ses niveaux récents, proche de 1780 USD l'once. Le pétrole remonte, avec un baril de Brent à 67,50 USD et un baril WTI à 64 USD. Le rendement de la dette américaine n'a pas beaucoup varié après la Fed, puisqu'il s'établit toujours à 1,61 % sur 10 ans. Le Bitcoin subit quelques dégagements à 54 134 USD.

Les principaux changements de recommandations

ASML : AlphaValue passe de vendre à alléger en visant 560 EUR.

Carlsberg : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1000 à 1050 DKK.

Covestro : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 EUR.

CRH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 53,10 à 52,30 EUR.

Dassault Systèmes : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 175 à 194 EUR.

Galp Energia : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 10,70 EUR.

Georg Fischer : Baader Helvea passe d'accumuler à acheter en visant 1550 CHF.

Invibes : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12,09 à 14,06 EUR.

Kion : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 69 à 72 EUR.

Michelin : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 118 à 144 EUR.

Persimmon : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 3474 à 3631 GBp.

Puma : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé 204 à 100 EUR.

Scor SE : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 29,50 à 29 EUR.

UPM-Kymmene : Jefferies passe de sousperformance à conserver en visant 30 EUR.

Valiant : UBS démarre le suivi à neutre en visant 101 CHF.

En France

Résultats des sociétés

Airbus : la reprise d'un rythme de livraison plus élevé d'appareils commerciaux permet au groupe de plus que doubler son résultat opérationnel ajusté du T1, à 694 M€. La génération de cash-flow est bien plus importante que prévu.

Amundi : les résultats sont en vive hausse mais la collecte nette totale est en repli.

Capgemini : le chiffre d'affaires est en hausse de 24,2 % à change constant à 4,27 Mds€, profitant de l'intégration d'Altran. A change constant, la hausse annuelle devrait être comprise entre 7 et 9 % pour une marge opérationnelle de 12,2 à 12,4 %.

Nexans : légère croissance organique de 1,4 % sur le T1. Le groupe est en cours d'achèvement de son programme stratégique 2019/2021 et a commencé la mise en place du programme 2022/2024.

STMicroelectronics : les revenus et les bénéfices du T1 ont dépassé les attentes de la place.

Unibail : chiffre d'affaires en berne au T1, la visibilité est encore trop mauvaise pour formuler des prévisions.

Valeo : chiffre d'affaires du T1 en hausse de 8%, les objectifs sont confirmés.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des sociétés

Apple : le titre gagnait 2,4 % hors séance après la publication de ses résultats trimestriels.

BASF : le groupe allemand a réalisé un chiffre d'affaires plus élevé que prévu en début d'année, et des résultats qui suivent le même chemin.

eBay : déception pour le groupe américain, dont les résultats ne convainquent pas. L'action perd 6 % après la clôture.

Facebook : hausse de 6 % de l'action après la publication des résultats du T1 hier soir après la clôture de Wall Street.

Ford : les bénéfices sont de retour, mais le titre flanche de 3 % hors séance après avoir annoncé que les pénuries de semi-conducteurs allaient peser sur les performances.

Logitech : les résultats de l'exercice clos le 31 mars atteignent des records, dopés par les besoins en matériel informatique durant la crise. Cette année, le chiffre d'affaires devrait se stabiliser mais la rentabilité devrait continuer à progresser.

Nokia : le chiffre d'affaires a atteint 5,1 Md€ au T1, pour un consensus voisin de 4,7 Mds€.

Qualcomm : le titre grammes de plus de 5 % hors séance après des trimestriels bien accueillis.

Samsung : les résultats du T1 sont supérieurs aux attentes de la place.

The Boeing Company : le titre stagne après des résultats mitigés au T1.

Annonces importantes