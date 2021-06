Bourse de Paris : Pour la Fed, l'importance d'être constante

C'est le jour J pour la banque centrale américaine, sans que les investisseurs sachent bien ce qu'ils attendent ce soir. Ils savent en revanche ce qu'ils ne veulent pas entendre, par exemple que l'inflation dérape, ou que d'importants changements sont en approche dans la politique monétaire. En d'autres termes, c'est le bon vieux "pas de nouvelles, bonnes nouvelles" qui satisferait tout le monde. Pour les profanes ou simplement pour les novices de l'exercice, il faut savoir que les réunions périodiques des banques centrales sont devenues, depuis 2008, une cérémonie incontournable pour les marchés. Essentiellement parce que ces institutions ont pris une place prépondérante dans la stabilité économique mondiale. L'on s'abreuve donc à la fontaine des discours des gouverneurs, paroles d'évangiles pour les financiers. A tel point que chaque mot de la Fed ou de la BCE est lourd de sens, aussi bien dans le communiqué d'annonce de la décision que lors de la conférence de presse qui le suit.

En juin 2021, le marché veut entendre que l'économie va bien, mais pas suffisamment pour que les programmes de soutien soient levés. Et il veut que le message d'un pic d'inflation réel mais transitoire continue à passer, parce que cela retarderait la nécessité d'une politique monétaire plus restrictive. Le marché veut continuer à ronronner, avec ses petits gains, son indice de volatilité au plancher et les vacances au soleil qui approchent. Les investisseurs "ont un niveau élevé de complaisance", écrit le Crédit Suisse, qui en connaît un rayon en la matière. Méfiez-vous de l'eau qui dort, disent les uns. Tous les signaux sont au vert, leur rétorquent les autres. L'avantage des proverbes, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.

L'absence réelle ou supposée de tensions sur les marchés n'empêche pas de puissantes forces d'être à l'œuvre. J'en citerai deux. La première consiste pour les économies à dompter les distorsions et les pénuries d'approvisionnement qui affectent le commerce mondial. La Chine a fait part de son intention ce matin de libérer une partie de ses réserves de métaux de base pour les vendre à ses industriels et ainsi tenter de juguler les hausses de prix. En parallèle, les autorités ont intimé aux entreprises d'Etat de réduire leur exposition aux matières premières hors des frontières. Les initiatives des uns et des autres pour tenter de calmer la surchauffe de certains pans de l'économie sont des gisements de volatilité. On voit ainsi certains métaux industriels corriger lourdement, à l'image du cuivre. Même le bois de construction aux Etats-Unis, symbole d'une reprise débridée, se fait raboter depuis quelques jours. Dans le même temps, le pétrole revient dans la zone de ses pics de l'automne 2018 (le Brent avait alors dépassé 86 USD), c’est-à-dire son meilleur niveau de la période 2014 / 2021. En bourse, cela se traduit par des accès de faiblesses bien visibles sur les champions des matières premières cette semaine, tandis que les groupes pétroliers continuent à caracoler en tête des palmarès.

L'autre importante force à l'œuvre est géopolitique. Joe Biden est en train de remplacer la doctrine "Etats-Unis contre le reste du monde" de son prédécesseur par un schéma plus traditionnel "Etats-Unis et leurs alliés" contre un ennemi commun, en l'occurrence la Chine. Les messages envoyés par la Maison Blanche sont on ne peut plus clairs : les barrières érigées par Donald Trump avec l'Europe sont déconstruites unes à unes, mais quasiment aucune de celles bâties entre Washington et Pékin. En parallèle, Biden maintient le canal ouvert avec les leaders remuants que sont Erdogan et Poutine. Le premier a été rencontré en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles et le second le sera aujourd'hui à Genève. L'Europe est donc un peu au centre du jeu cette semaine, d'autant que la Commission donnera aujourd'hui le coup d'envoi des deux premiers plans de relance nationaux, en Espagne et au Portugal. Une étape importante et symbolique qui contribuera à montrer que l'UE est capable de passer à la vitesse supérieure.

Mais vous l'avez compris, ce n'est pas l'Europe, mais la banque centrale américaine qui donnera le la ce soir. En attendant, la séance risque d'être marquée par un certain attentisme. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers ce matin, malgré la petite correction subie par les indices américains en fin de parcours hier soir.

Les temps forts économiques du jour

Les yeux sont rivés sur la Fed (20h00 pour la décision de politique monétaire et les nouvelles prévisions économiques, 20h30 pour la conférence de presse). Avant cela, l'inflation britannique (8h00) et les mises en chantiers & permis de construire aux Etats-Unis (14h30) feront patienter, de même que l'annonce des stocks pétroliers hebdomadaires à 16h30. Ce matin, le Japon a fait état d'une vive croissance de ses importations et de ses exportations en mai, comme prévu.

Calme plat sur l'EUR/USD à 1,2122 USD. L'or est sous pression à 1857 USD l'once. À l'inverse, le pétrole poursuit son ascension, à 74,68 USD le baril de Brent et à 72,77 USD le baril WTI. Le rendement du T-Bond remonte légèrement à 1,5% sur 10 ans. Le Bitcoin reste positionné autour des 40 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aareal : HSBC passe de conserver à acheter en visant 28 EUR.

Beiersdorf : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 120 EUR.

DNB : Arctic Securities démarre le suivi à conserver en visant 187 NOK.

DoValue : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 11,80 EUR.

Geberit : Credit Suisse relève son objectif de cours de 490 à 600 CHF.

Gecina : Citigroup relève son objectif de cours de 67,90 à 91 EUR.

HSBC : Citigroup passe de neutre à achat.

Interroll : UBS reste vendeur mais relève son objectif de cours de 2205 à 2400 CHF.

Intrum : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 330 SEK.

K+S : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 11 à 13,50 EUR.

Leonteq : Research Partners passe d'acheter à conserver en visant 60 CHF.

Morphosys : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 70 EUR.

Nokia : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 4,50 EUR.

Pets at Home : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 510 à 540 GBp.

Prysmian : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 36,80 EUR.

Tesco : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 280 à 276 GBp.

Worldline : Goldman Sachs fait entrer le dossier dans sa liste de valeurs préférées.

En France

Annonces importantes

TotalEnergies a scellé un partenariat avec Green Investment (Macquarie) et RIDG pour répondre au prochain appel d'offres écossais pour l'éolien en mer.

LVMH signe un partenariat avec Google Cloud.

L'Oréal condamné à 370 000 EUR d'amende pour avoir espionné les franchisés des instituts Guinot.

Bertrand Camus annonce qu'il quittera Suez après l'OPA de Veolia.

Le trafic de la division autoroute de Vinci fait plus que doubler en mai.

Thales lance une nouvelle gamme de solutions de communication par satellite.

Icade va restructurer deux sites hospitaliers majeurs dans les Hauts de Seine et en Bretagne.

Sword décroche un gros contrat de 54 M€ avec le Parlement européen.

Advicenne a fait un point sur le lancement de Sibnayal (ADV7103).

Implanet signe un contrat de distribution avec Globus Medical.

Ekinops choisi par United Group pour ses solutions FlexRate.

Le SPAC Transition postule à l'entrée sur le marché parisien.

Innate Pharma a organisé une rencontre investisseurs à distance.

Bluelinea souscrit un nouveau PGE et fait le point sur ses perspectives commerciales.

Omer-Decugis réussit son entrée en bourse à Paris.

PAI Partners est sur le point d'acquérir SGD Pharma, un fabricant français de flacons destinés à la mise en bouteille de vaccins contre le COVID-19, auprès de China Jianyin Investment, selon Reuters.

Manutan, 2CRSi, McPhy et Qwamplify ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Oracle perd près de 5% hors séance après la publication de résultats solides, mais de perspectives jugées décevantes.

General Motors accorde à Cruise un financement de 5 Mds$.

eBay va vendre sa filiale sud-coréenne pour environ 3,6 Mds$ à Shinsegae et Naver.

Les géants de la technologie américains peu enthousiastes après la nomination de Lina Khan, une critique notoire de leur puissance, à la tête de la FTC américaine.

Nintendo présente un nouveau Zelda à l'E3, mais pas de nouvelle Switch.

Selon Bloomberg, Blackstone serait proche d'un rachat du développeur Soho China pour 3 Mds$.

Sony réintègre Cyberpunk 2077 de CD Projekt sur sa plateforme.

Leonardo rempile pour 10 ans avec Kuehne + Nagel.

Umicore investit dans Solid Power.

Leclanché dévoile une nouvelle ligne de production de modules en même temps qu'une nouvelle génération de modules de batterie lithium-ion pour les véhicules de transport électrique et les navires.

New Value veut acquérir la totalité de sa participation TLNT.

Principales publications de résultats. The Progressive, Lennar, Motorpoint…