Sans surprise, la Fed devrait annoncer une hausse de taux de 50pb ainsi que la réduction de la taille de son bilan à partir du mois de juin indique Allianz GI en amont de la réunion du FOMC des 3 et 4 mai 2022. Face à une inflation qui ne cesse de surprendre à la hausse, la Fed doit rattraper le temps perdu et agir vite et fort.



Le degré élevé d'incertitude sur les chocs d'inflation à venir, liés notamment à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, rend toutefois l'exercice de prévision difficile et devrait maintenir une volatilité forte sur les marchés de taux, estime Allianz GI.





