Pour la Fed, tout est sous contrôle

Si l'on en juge par la réaction des trois grands indices de Wall Street hier soir, la Réserve Fédérale a réussi son examen de passage de mars, en délivrant le message que les investisseurs voulaient entendre. Comme d'habitude, personne ne s'attendait à ce que Jérôme Powell débarque en tutu à la conférence de présentation de la décision en hurlant qu'il faut relever les taux sans attendre et légaliser le cannabis récréatif dans tout le pays. Mais tous les financiers guettaient la petite phrase dissonante ou, pire, le faux-pas.

Manifestement, la communication a été bien maîtrisée. Il faut dire que l'essentiel de l'argumentaire est resté inchangé, même si quelques éléments nouveaux sont apparus. En particulier, la révision en hausse des perspectives économiques. La croissance du PIB des Etats-Unis devrait atteindre 6,5% cette année, contre 4,2% initialement envisagé. Un différentiel dû en partie au plan Biden. Le chômage sera plus faible que prévu. Presque mécaniquement compte tenu de ces embellies, la prévision d'inflation est revue en hausse : 2,4% cette année puis 2% en 2022.

Mais paradoxalement, les anticipations inflationnistes relevées n'ont pas chiffonné les investisseurs. En effet, la Fed pense toujours que le pic sera passager et a rassuré quant au maintien de ses mesures de soutien. Car en dépit de la reprise, l'économie reste convalescente et certains secteurs n'ont pas encore fini de manger leur pain noir, a rappelé Powell. Une majorité de membres du comité de politique monétaire croit toujours que la Fed ne reprendra son cycle de hausse de taux qu'en 2024. Mais quatre sur dix-huit pensent que cela sera nécessaire dès 2022. Ce camp ne comptait qu'un seul membre il y a trois mois. On touche là à la principale pomme de discorde autour des projections de la banque centrale. Des économistes estiment que le reflux de l'inflation en 2022 est peu probable et que cela poussera la Fed à relever ses taux plus vite que prévu.

Cette question ne manquera pas de revenir sur le tapis, parce que les marchés adorent jouer à se faire peur en trouvant des gisements de volatilité. Pourtant, les investisseurs ont toutes les raisons de se réjouir de la vigueur de l'économie américaine. Et l'on a tendance à l'oublier à force de vivre sous les perfusions à liquidités, l'inflation, la remontée des taux obligataires et tout ce qui les accompagne est plutôt une saine réaction aux derniers événements économiques. Un peu de normalité ne nuit pas, même si cela implique une réaction de la Fed à plus ou moins brève échéance. Après tout, le rôle originel d'une banque centrale est d'accompagner les cycles, alors que depuis 2008, elles s'emploient surtout à les écrire.

Vous n'échapperez pas à la politique monétaire aujourd'hui, puisque la Banque d'Angleterre doit se prononcer sur sa politique à la mi-journée. Un rendez-vous intéressant car les Britanniques sont en avance sur la vaccination par rapport aux autres grandes économies, même si les Etats-Unis ont mis un sérieux coup d'accélérateur. C'est aussi ce 18 mars que le Secrétaire d'Etat de Joe Biden, Anthony Blinken, rencontre son homologue chinois Wang Yi en Alaska. Une reprise de contact entre les deux pays qui s'annonce plutôt tendue, car l'administration démocrate n'a pas l'intention d'infléchir la politique de fermeté envers la Chine héritée de Donald Trump.

Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe ce matin après une fin de parcours en ordre dispersé hier pour les principaux indices. Le Nikkei 225 a gagné 1% à la clôture.

Les temps forts économiques du jour

La décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux à la mi-journée est donc le principal événement du jour en Europe (a-t-on encore le droit de dire que le Royaume-Uni est en Europe ?). Aux Etats-Unis, l'indice Philly Fed et les demandes d'allocations chômage (13h30) sont attendus, avant l'indice des indicateurs avancés (15h00).

L'euro est remonté à 1,196 USD. L'once d'or rejoint les 1750 USD. Le pétrole recule à 67,57 USD le baril de Brent et à 64,24 USD le baril WTI. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 1,67 %. Le Bitcoin reste ferme à 58 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

1&1 Drillisch : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à neutre en visant 25 EUR.

Brunello Cucinelli : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 34,50 à 40 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 90 à 102 CHF.

DiaSorin : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 124 EUR.

Elekta : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 80 SEK.

Euskaltel : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance en visant 11,50 EUR.

Flutter : William O'Neil démarre le suivi à l'achat.

Frontier Developments : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 3323 GBp.

Koninklijke Philips : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 50,70 EUR.

London Stock Exchange : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 11 800 à 10 000 GBp.

OHB SE : HSBC passe de conserver à acheter en visant 44 EUR.

Pandora : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 670 DKK.

Paradox Interactive : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 254 SEK.

Randstad : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 62,50 EUR.

Sanlorenzo : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 24,50 EUR.

Sensirion : Research Partners passe de conserver à acheter en visant 72,50 EUR.

Sogeclair : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26,90 à 28 EUR.

Software : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 34 EUR.

Telenor : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 147 NOK.

ThyssenKrupp : Morgan Stanley passe de pondération en ligne souspondérer en visant 8,10 EUR.

Zalando : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 111 à 121 EUR.

Zignago Vetro : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 17 EUR.

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Volkswagen passe devant SAP SE comme plus forte capitalisation du DAX.

Honda et Toyota suspendent une partie de leur production en Amérique du Nord à cause des pénuries de semi-conducteurs.

II-VI Incorporated rehausse son offre sur Coherent à 7 Mds$ pour surenchérir sur Lumentum.

Semiconductor Manufacturing International obtient un soutien financier des autorités chinoises pour accroître ses capacités dans le cadre d'un investissement de 2,35 Mds$.

The Boeing Company ferait face à de nouveaux problèmes de livraison pour le B787, selon le Wall Street Journal.

Les actionnaires activistes de Toshiba remportent une victoire en AGE, en faisant ouvrir une enquête sur l'assemblée générale tenue en juillet dernier.

Schindler dément les informations du Handelszeitung sur son projet de rachat pour 3 MdsCHF de la division ascenseurs du japonais Mitsubishi.

Walt Disney Company rouvrira ses parcs d'attractions californiens le 30 avril.

Ulrich Koerner est le nouveau CEO de Crédit Suisse Asset Management.

HSBC confirme négocier la cession de sa banque de détail en France à My Money Group (Cerberus).

Implenia remporte un contrat essentiel pour la construction du tunnel Lysaker-Fornebu en Norvège.

Résultats des sociétés. Nike, Accenture, Enel, Fedex, Dollar General, Hapag-Lloyd, Ocado, HeidelbergCement, The Swatch Group, Wendel, Tikehau, Zur Rose…