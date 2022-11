Pour la HATVP, Pannier-Runacher ne risque plus de conflits d'intérêts avec Perenco

PARIS (Reuters) - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV) a déclaré mardi qu'un décret pris par le gouvernement pour modifier les attributions de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, allait écarter tout risque de conflits d'intérêts vis-à-vis de la compagnie pétrolière Perenco.

Le média d'investigation Disclose a rapporté la semaine dernière que le père d'Agnès Pannier-Runacher avait fondé en 2016 une société civile dans le cadre d'une transmission de patrimoine à ses petits-enfants - dont les trois enfants de la ministre alors mineurs - qui proviendrait pour partie de fonds spéculatifs installés au Delaware, aux Etats-Unis, en Irlande et à Guernesey.

La société pétrolière Perenco, dont Jean-Michel Runacher était alors l'un des dirigeants, détenait des investissements dans ces fonds, affirme en outre Disclose, qui y voyait un "possible conflit d'intérêts".

Après la parution de cet article, la ministre de la Transition énergétique a dénoncé des "allégations fausses et calomnieuses" et souligné qu'elle n'avait pas à mentionner l'existence de cette structure dans ses déclarations d'intérêts et de patrimoine à la HATVP, les enfants étant exclus de ce champ.

La Haute Autorité a confirmé mardi "l'absence de manquement de Mme Pannier-Runacher à ses obligations déclaratives".

Par décret pris lundi, la Première ministre, Elisabeth Borne, a néanmoins décidé que sa ministre de la Transition énergétique devrait désormais être écartée de tout dossier susceptible de concerner trois sociétés, dont Perenco.

Pour la HATVP, "le décret de déport publié ce jour, aux termes duquel la ministre ne connaît pas des actes de toute nature relatifs notamment au groupe Perenco, permet de prévenir les risques de conflits d'intérêts vis-à-vis de ce groupe".

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)