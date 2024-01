Si Ron DeSantis veut obtenir l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, tout se jouera probablement dans les 12 prochains jours.

Mercredi, le gouverneur de Floride a entamé une série d'événements de campagne à l'approche des caucus de l'Iowa du 15 janvier, qui permettront de savoir si les préférences des électeurs républicains correspondent aux sondages qui montrent que l'ancien président Donald Trump est le grand favori du parti.

Aucun candidat n'a autant misé sur un bon résultat dans l'Iowa que M. DeSantis : il s'est rendu dans les 99 comtés de l'État, a ardemment courtisé ses électeurs socialement conservateurs et s'est assuré le soutien de son gouverneur.

Un mauvais résultat lors des caucus risque d'anéantir la candidature de M. DeSantis. La prochaine course à l'investiture républicaine aura lieu le 23 janvier dans le New Hampshire, où M. DeSantis est à la traîne dans les sondages, derrière M. Trump et l'ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley.

Lors d'un événement organisé mercredi dans un petit centre communautaire de Waukee, dans l'Iowa, M. DeSantis a émaillé ses propos de critiques à l'encontre de M. Trump, affirmant qu'il n'avait pas tenu ses promesses de campagne, notamment la construction d'un mur à la frontière sud des États-Unis et l'expulsion de millions d'immigrés en situation irrégulière.

"Qu'est-ce qui vous fait penser que, d'une manière ou d'une autre, il va y arriver la deuxième fois ?" a demandé M. DeSantis à une centaine de personnes.

L'un des participants, Christopher Garcia, 75 ans, de Woodward, dans l'Iowa, a fait remarquer que M. DeSantis était mal placé dans les sondages et qu'il n'avait cessé de le pousser à s'en prendre plus directement à M. Trump au cours de la campagne.

M. DeSantis a fait valoir qu'il avait été dur avec M. Trump, affirmant qu'il avait été son propre pire ennemi. Je ne pense pas que Donald Trump puisse gagner une élection".

Par la suite, lors d'une interview, M. Garcia a déclaré qu'il voterait pour M. DeSantis, se plaignant que M. Trump "ne peut pas se taire".

"Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse être président. DeSantis serait parfait, mais il doit se battre", a-t-il déclaré. "Ces gens ont-ils peur de s'attaquer à Trump de front ? Est-ce là le problème ?"

Le candidat républicain affrontera le président démocrate Joe Biden lors des élections de novembre.

Un autre participant, Tom Shields, 78 ans, de Clive, dans l'Iowa, a déclaré qu'il voterait également pour M. DeSantis après avoir soutenu M. Trump par le passé.

M. Trump "est très fort, et je pense qu'il rebute beaucoup de gens", a déclaré M. Shields.

UNE CAMPAGNE TARDIVE

La campagne de M. DeSantis a été marquée par des problèmes d'argent et des discordes entre son équipe de campagne et le super PAC qui le soutient, Never Back Down. Mais plus fondamentalement, il a lutté pour étendre son attrait au-delà d'une tranche étroite de l'électorat républicain et pour se positionner en tant qu'héritier du mouvement politique de M. Trump.

Lors d'un rassemblement de campagne pour ses partisans la veille du Nouvel An, Bob Vander Plaats, le partisan évangélique le plus influent de M. DeSantis, a exhorté les personnes présentes dans la salle à ne pas se rendre. "Partout où je vais, les sondages ne correspondent pas à la réalité", a-t-il déclaré.

Les proches de M. DeSantis ou de son effort de nomination reconnaissent en privé qu'il doit terminer au moins deuxième dans l'Iowa pour que sa candidature reste viable.

Une personne qui s'entretient fréquemment avec le gouverneur a déclaré que même un résultat serré qui permettrait à M. DeSantis et à Mme Haley d'obtenir le même nombre de délégués serait une défaite. Les 40 délégués en jeu dans l'Iowa sont attribués sur une base proportionnelle.

"Nous espérons surprendre tout le monde", a déclaré cette personne, qui a requis l'anonymat pour parler franchement de l'état de la campagne. "S'il obtient le même nombre de délégués, ce n'est pas bon signe.

Un grand donateur, qui a dépensé plus d'un million de dollars pour soutenir M. DeSantis, a déclaré qu'une troisième place marquerait la fin de la campagne.

Ce donateur, qui a également requis l'anonymat, a déclaré qu'il ferait probablement un chèque à Mme Haley si M. DeSantis ne la battait pas dans l'Iowa.

Dans la période précédant l'Iowa, Mme Haley et le super PAC qui la soutient ont dépensé davantage que M. DeSantis et M. Trump. Le PAC, SFA Fund Inc, a couvert les ondes télévisées de publicités négatives contre DeSantis tout en laissant Trump tranquille.

Mme Haley retournera dans l'Iowa jeudi pour une réunion publique télévisée avec les électeurs. M. DeSantis participera à un événement similaire dans la soirée.

Avant cela, il sillonnera l'ouest de l'État mercredi en organisant plusieurs événements, puis fera de même dans l'est vendredi et samedi, lorsque M. Trump tiendra également quatre rassemblements dans l'Iowa.