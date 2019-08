Bourse de Paris : Pour la hausse de fin de semaine, c'est Pékin qui s'y colle

Donald Trump n'a pas le monopole pour redonner des couleurs aux marchés financiers. Hier, le ministère chinois du commerce a dopé des places occidentales plutôt moroses en annonçant des discussions en vue d'une reprise des négociations commerciales avec les Etats-Unis, mettant fin à un nouvel épisode de provocations entre les deux puissances. Notez bien qu'il ne s'agit que d'une avancée sur la forme, alors que le fonds reste extrêmement complexe. Les positions des deux pays ne se rejoindront pas en un jour. Pendant ce temps, les économistes scrutent les signaux de ralentissement de la croissance en espérant que Pékin et Washington s'entendront avant que l'activité ne soit trop affectée. L'annonce chinoise a permis au rendement de l'obligation américaine à 10 ans de repartir de l'avant, même si la courbe des taux reste inversée : les rendements à 3 mois et 2 ans sont supérieurs, signe avant-coureur d'une récession dans l'histoire économique.



Sur le front politique, une nouvelle coalition se dessine en Italie, toujours sous la direction de Giuseppe Conte. Le pari de Matteo Salvini, fossoyeur de la précédente alliance est, pour le moment, perdu. Boris "dynamite" Johnson a prévu d'envoyer ses représentants à Bruxelles tout au long du mois de septembre pour trouver une issue au Brexit avant que la version dure ne s'impose le 31 octobre. Son objectif reste de trouver un autre système que celui dit du "backstop" à la frontière irlandaise. Le premier ministre conclut de ses récentes discussions avec Angela Merkel et Emmanuel Macron que l'UE a la volonté de discuter sur ce point. A moins qu'il ne tente de persuader l'UE qu'elle en a l'intention ? A Hong Kong, les autorités ont procédé à l'arrestation de plusieurs opposants emblématiques en amont d'un weekend de manifestations.



La détente - présumée - sur le front commercial permet aux indices asiatiques de clôturer la semaine sur des hausses robustes et aux indicateurs avancés européens de regarder vers le haut ce matin.



Les temps forts économiques du jour



Beaucoup d'indicateurs pour clôturer la semaine, dont les ventes de détail allemandes (8h00), l'inflation estimée en France en août (8h45), puis l'estimation de l'inflation de la zone euro en août et le dernier taux de chômage mensuel en Europe (11h00). Aux Etats-Unis, les dépenses et les revenus des ménages (14h30) précéderont l'indice PMI de Chicago (15h45) et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00). Ce matin, le Japon a annoncé une croissance supérieure aux prévisions de sa production industrielle.



L'euro recule légèrement à 1,1044 USD. L'once d'or perd 0,3% à 1524 USD. Le pétrole reste ferme avec un Brent à 61,06 USD et un WTI à 56,58 USD. Le rendement du T-Bond 10 ans remonte à 1,518%. Le Bitcoin a reculé à 9 478 USD.



Les principaux changements de recommandations



Eurofins : Jefferies reste à conserver avec un objectif ramené de 375 à 360 EUR.

Novo Nordisk : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif ajusté de 295 à 300 DKK.

Pernod Ricard : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 160 à 175 EUR.