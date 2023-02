Pour la première fois, les femmes représentent 40 % des conseils d'administration des grandes entreprises britanniques.

L'amélioration de la diversité dans les conseils d'administration est devenue une priorité pour de nombreux décideurs et investisseurs qui affirment qu'un plus large éventail d'expériences améliore la prise de décision et la culture d'entreprise.

En février 2022, le FTSE Women Leaders Review, dirigé par des entreprises, a fixé aux sociétés du FTSE350 un objectif de 40 % de femmes dans les conseils d'administration et les équipes de direction d'ici 2025, contre 33 % auparavant.

Ce nouvel objectif a reçu le soutien officiel de la Financial Conduct Authority, qui réglemente les sociétés cotées en bourse, en avril 2022, l'organisme de surveillance ayant également inclus des objectifs de diversité plus larges.

La proportion de femmes dans les conseils d'administration du FTSE 350 a augmenté de près de 3 % en 2022 pour atteindre 40,2 % au 11 janvier 2023, tandis que dans les 100 premières entreprises, le FTSE 100, les femmes occupaient 40,5 % des postes au sein des conseils d'administration, contre 39,1 % en 2021, indique le rapport.

"Ces progrès sont les bienvenus et j'invite les entreprises à poursuivre sur cette lancée afin de parvenir à un meilleur équilibre dans les postes de direction ainsi que dans les salles de conseil", a déclaré Kemi Badenoch, secrétaire d'État aux affaires et au commerce et ministre de l'égalité des femmes.

Contrairement à des pays comme la Belgique et la France, la Grande-Bretagne n'a pas de système de quota obligatoire pour les femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, ce qui rend les progrès plus remarquables, selon le rapport.

Il y a un peu plus de dix ans, 152 des conseils d'administration du FTSE 350 ne comptaient aucune femme. Aujourd'hui, il y a des femmes dans chaque conseil et la grande majorité des entreprises en comptent trois ou plus, ajoute le rapport.

Toutefois, la proportion de femmes occupant des postes de direction - définis comme le comité exécutif et ses rapports directs - reste en deçà de l'objectif, le FTSE 100 étant à 34,3 % et le FTSE350 à 33,5 %.