Pour le sénateur Ben Corker, MbS a ordonné la mort de Khashoggi

WASHINGTON, 21 octobre (Reuters) - Le sénateur républicain américain Bob Corker a déclaré dimanche que le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman (MbS) était à son avis le commanditaire de la mort du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi.

"Oui, je pense qu'il l'a fait", a déclaré le sénateur Bob Corker, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain, lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision CNN.

Après deux semaines de dénégation, l'Arabie saoudite a reconnu samedi la mort du journaliste saoudien, qui vivait depuis un an aux Etats-Unis et se montrait critique envers le prince héritier Mohamed ben Salman. Ryad a expliqué qu'il était mort dans une bagarre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Une source saoudienne haut placée, dont la version diffère en plusieurs points des premières explications, a ensuite indiqué que le journaliste âgé de 59 ans avait été tué accidentellement par une prise d'étranglement au cours d'une altercation dans le consulat.

La Turquie ne permettra pas de dissimulation dans l'affaire Khashoggi, a annoncé dimanche de son côté un membre important de l'AKP, le parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan.

"Si l'incident s'est déroulé comme il a été annoncé au monde entier, il est impossible pour les responsables saoudiens de le dissimuler en disant qu'une équipe de l'Arabie saoudite est arrivée et que deux ou trois hommes l'ont assassiné", a déclaré Numan Kurtulmus, vice-président de l'AKP à la chaîne CNN Turk.

"Un crime commis dans un consulat ne peut pas être commis à l'insu des hauts responsables de l'État de ce pays. Si ce crime a été réellement commis comme il a été dit, si les preuves conduisent réellement à cette conclusion, la situation sera dramatique et cela doit avoir des conséquences juridiques très graves." (Doina Chiacu et Omer Berberoglu et Yesim Dikmen à Istanbul; Danielle Rouquié pour le service français)