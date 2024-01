Les purificateurs d'eau, les fournitures médicales et les piquets de tente font partie des articles qu'Israël a empêchés d'entrer dans Gaza à bord des camions d'aide, selon un document du Croissant-Rouge égyptien vu par Reuters et des sources à Gaza, mais Israël a nié avoir bloqué de tels articles.

En vertu d'une politique datant de bien avant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie à Gaza, Israël inspecte les camions à destination de l'enclave palestinienne afin de bloquer tout article qu'il considère comme pouvant avoir un "double usage" - civil ou militaire.

Mais la question de savoir quels articles passent ou ne passent pas est devenue plus urgente et contestée au fur et à mesure que la guerre se déroulait. Le conflit a déplacé la majeure partie de la population de Gaza et provoqué de graves pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres produits de première nécessité.

Le document du Croissant-Rouge égyptien, qui date de la mi-décembre, indique que 1 200 purificateurs d'eau, 100 bouteilles d'oxygène, un générateur d'oxygène, 1 000 articles fonctionnant à l'énergie solaire, 24 générateurs d'électricité et 418 fournitures médicales ont été bloqués depuis le début de la guerre.

Le COGAT, une agence du ministère israélien de la défense qui coordonne les livraisons d'aide avec les Nations unies et les groupes humanitaires, a déclaré que ce n'était pas vrai.

"Nous ne refusons rien de ce qui se trouve sous les quatre titres : la nourriture, l'eau, les fournitures médicales et les abris. Tout cela entre chaque jour", a déclaré le colonel Elad Goren du COGAT lors d'une conférence de presse vendredi.

Le COGAT a déclaré que 11 220 tonnes de fournitures médicales, y compris des appareils de radiographie, des appareils de tomodensitométrie et des générateurs d'oxygène pour les hôpitaux, étaient entrées à Gaza, ainsi que des filtres destinés à une usine de dessalement de l'eau et des filtres de dessalement mobiles.

TUNNELS

Toutefois, les médecins des hôpitaux de Gaza ont déclaré que les équipements tels que les bouteilles d'oxygène et les appareils à rayons X n'arrivaient pas à passer, alors qu'ils étaient désespérément nécessaires. Ils ont attribué ce problème aux inspections israéliennes, sans préciser comment ils le savaient.

Un travailleur humanitaire d'un groupe d'aide internationale, qui n'a pas souhaité être nommé en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré qu'il était conscient que certains types d'équipements médicaux, y compris les appareils de radiographie, "posaient des problèmes".

Le Hamas, le groupe islamiste qui dirige Gaza depuis 2007, a déclenché la guerre lorsque ses militants ont envahi Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes, violant et mutilant certaines femmes et prenant 240 otages, selon les autorités israéliennes.

Promettant de détruire le Hamas, Israël a réagi en bombardant, en envahissant et en bloquant la bande de Gaza, tuant plus de 22 000 personnes, selon les autorités sanitaires locales, et provoquant une crise humanitaire aiguë due aux déplacements, à la faim et aux maladies.

Kobi Michael, ancien conseiller du gouvernement israélien pour les affaires palestiniennes, a déclaré qu'il était probable que les inspections aient été renforcées depuis le début de la guerre, par rapport au régime d'avant-guerre qui était devenu moins strict au fil des ans.

"Je pense que ce qui préoccupe le plus les inspecteurs israéliens aujourd'hui, c'est l'équipement qui pourrait permettre au Hamas de prolonger son séjour dans les tunnels", a déclaré M. Michael, qui est aujourd'hui chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité nationale de l'université de Tel-Aviv.

"Israël veut raccourcir la durée de la guerre, ce qui implique de réduire le temps que le Hamas peut passer sous terre.

Le document du Croissant-Rouge égyptien a été remis à un groupe de législateurs européens lors d'une visite de la ville égyptienne d'Al Arish, où les camions d'aide sont chargés, et du point de passage de Rafah, par lequel ils entrent dans la bande de Gaza. La députée espagnole Soraya Rodriguez l'a ensuite communiqué à Reuters.

Mme Rodriguez et son collègue irlandais Barry Andrews ont déclaré avoir appris au cours de leur visite que, dans certains cas, mais pas dans tous, les mâts de tente étaient exclus par les inspecteurs israéliens, pour des raisons qui n'étaient pas claires.

"Comment cela pourrait-il être utilisé à des fins militaires ? a déclaré M. Andrews. "C'est très difficile à comprendre.

TENTES SANS PIQUETS

Le COGAT a déclaré qu'Israël n'avait pas pour politique d'enlever les mâts de tente et que 13 490 tonnes de matériel d'abri, y compris des mâts de tente, étaient entrées dans la bande de Gaza pendant la guerre dans 923 camions.

À Rafah, à l'intérieur de la bande de Gaza, les journalistes de Reuters ont vu une pile de ce qui ressemblait à des tentes en toile épaisse, jetées sur le sol dans un coin de l'hôpital Koweït. Selon le Dr Suhaib al-Hams, président du conseil d'administration de l'hôpital, ces tentes avaient été livrées sans piquets.

Un fonctionnaire du ministère des affaires sociales de Gaza a déclaré avoir connaissance d'environ 150 tentes arrivées sans piquets, sur 30 camions chargés de tentes.

Ashraf Abu Sakran, un maçon déplacé de sa maison dans la ville de Gaza, a déclaré qu'il avait rejeté l'offre d'une tente sans piquets. Il a préféré acheter du contreplaqué et des bâches et a construit un abri dans lequel il vit désormais avec sa femme et ses cinq enfants, dont l'un est handicapé, à Rafah.

"Où suis-je censé trouver des poteaux métalliques ? "Nous avons perdu notre maison et nous ne pouvons même pas trouver une bonne tente.

L'absence de liste publique des biens à double usage explique en partie la confusion qui règne quant à savoir si certains articles sont bloqués par Israël pour des raisons de double usage ou s'ils n'arrivent pas à Gaza pour d'autres raisons.

Invité à en fournir une, le COGAT a renvoyé Reuters à un document datant de 2008, disponible sur Internet, qui énumère 10 catégories d'articles, tels que les télécommunications, l'électronique, les matériaux avancés, la propulsion et la sécurité de l'information.

Un fonctionnaire israélien connaissant bien le sujet, qui n'a pas souhaité être nommé, a cité comme exemples de biens à double usage les engrais pouvant être utilisés pour fabriquer des explosifs, le fer pour fabriquer des fusées et les matériaux pour fabriquer des équipements de fouille.

"Au-delà, nous ne pouvons pas nous étendre et risquer de donner aux groupes terroristes des idées sur ce qu'ils peuvent faire avec ces matériaux", a déclaré le fonctionnaire.

