Pour les conservateurs du Texas, les enseignants armés sont une solution aux fusillades dans les écoles

"Nous pouvons armer, préparer et former les enseignants et autres administrateurs à réagir rapidement, car la réalité est que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour avoir des forces de l'ordre dans chaque école", a déclaré Ken Paxton, procureur général du Texas, à Fox News mardi.

Le Texas a déjà mis en place une telle formation, le School Marshal Program, qui permet aux enseignants et aux administrateurs de porter des armes de poing après une formation de 80 heures dans des académies supervisées par la Texas Commission on Law Enforcement.

Le programme a été promulgué en 2013 et étendu sous le gouverneur Greg Abbott, un républicain. Il y a maintenant 256 maréchaux des écoles au Texas, contre 34 avant une fusillade dans un lycée de Santa Fe, près de Houston, en 2018, a indiqué la Commission.

Craig Bessent, surintendant adjoint dans le district scolaire indépendant de Wylie, a été formé pour la première fois en 2014 et, bien que l'identité des marshals ne soit généralement pas révélée, il agit comme une sorte de porte-parole du programme.

"Nous avons des marshals scolaires sur tous les campus de notre district, même les écoles maternelles. Nous en avons parfois plus d'un", a déclaré M. Bessent depuis son bureau d'Abilene, à l'ouest de Dallas, où le district de Wylie compte huit campus.

"Je porte mon arme de poing sur moi, de manière dissimulée. Si nous devons réagir comme dans le cas qui s'est produit hier, nous sommes toujours prêts."

Lors de la fusillade de mardi, un tireur de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire de la petite ville texane d'Uvalde, à 130 km à l'ouest de la ville de San Antonio et à mi-chemin entre celle-ci et la frontière mexicaine.

Mais si M. Bessent affirme que les marshals de son district ont répondu à "beaucoup" de problèmes, notamment avec des parents mécontents, il souligne qu'ils se considèrent comme une force de "désescalade" et n'ont jamais déchargé leurs armes.

Selon la Commission, pour devenir marshal, il faut être un employé de l'école, passer un examen psychologique et avoir un permis de port d'arme.

Les futurs marshals suivent une formation qui comprend la maîtrise des armes et la "réponse aux tirs actifs", a-t-elle déclaré, mais elle a refusé de partager son matériel de formation avec Reuters.

Le bureau d'Abbott n'a pas répondu à une demande de détails sur la portée du programme et les mesures de réussite.

UNE POLITIQUE "PEU JUDICIEUSE

Pour les militants du contrôle des armes à feu, le programme est un autre pas dans la mauvaise direction aux États-Unis, qui est de loin la société la plus lourdement armée au monde et qui a un taux élevé de décès par arme à feu.

Les commentaires du procureur général indiquent une fois de plus que les laquais du lobby des armes à feu qui "dirigent" le Texas feront littéralement n'importe quoi pour éviter de s'attaquer à la violence armée", a déclaré Shannon Watts, fondatrice du groupe de contrôle des armes Moms Demand Action.

L'association des enseignants de l'État du Texas s'est opposée au programme de maréchal des écoles, qui a été créé en réponse au massacre de l'école primaire Sandy Hook de 2012 à Newtown, dans le Connecticut.

"Au lieu d'ajouter plus d'armes dans les écoles, ils doivent prendre plus de mesures pour empêcher les armes d'entrer dans les écoles", a déclaré son porte-parole, Clay Robison.

Armer les enseignants est "peu judicieux", a déclaré Denise Gottfredson, criminologue à l'Université du Maryland, en soulignant les recherches selon lesquelles une plus grande disponibilité des armes à feu est susceptible de conduire à plus de violence armée.

"Ces armes peuvent être tirées accidentellement, les enseignants qui les portent peuvent les utiliser délibérément à des fins non souhaitées et, plus probablement encore, les armes peuvent se retrouver entre les mains des élèves", a déclaré Mme Gottfredson.