Pour les détaillants automobiles, la hausse des bénéfices de l'ère pandémique est dans le rétroviseur

La préférence pour le transport personnel de la part d'Américains à court d'argent pendant la pandémie a stimulé les ventes d'automobiles l'année dernière, malgré les hausses de prix, aidant ainsi les détaillants tels que AutoNation Inc, Lithia & Driveway, Group 1 Automotive Inc et Asbury Automotive Group Inc.

Cependant, avec l'inflation qui représente une menace pour les dépenses globales des consommateurs, les concessionnaires automobiles auront du mal à égaler leurs performances au cours de la période comparable, car les prix des véhicules devraient baisser après avoir atteint des sommets.

"Les prix atteignent encore des sommets, mais on s'inquiète d'une éventuelle baisse au cours du second semestre, une récession étant de plus en plus probable", a déclaré Garrett Nelson, analyste de CFRA.

Les marges des détaillants devraient se réduire "assez sensiblement" au cours du second semestre, a ajouté M. Nelson.

L'accessibilité financière des véhicules neufs aux États-Unis a baissé en juin par rapport à l'année précédente, lorsque les prix étaient plus bas et les incitations plus élevées, selon l'indice Cox Automotive/Moody's Analytics Vehicle Affordability Index.

Les luttes de l'industrie contre la pénurie de puces et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont également entraîné une baisse de 25 % des stocks au début du mois de juin, soit un tiers du niveau pré-pandémique, selon la société d'analyse Wards Intelligence.

Les investisseurs seront à l'affût des commentaires des dirigeants de l'industrie sur

des signes d'avertissement sur le comportement des consommateurs dans un environnement hyperinflationniste.

AutoNation Inc, le plus grand détaillant américain, devrait annoncer sa plus faible croissance des bénéfices trimestriels depuis 2020 lorsqu'il publiera ses résultats jeudi.

D'autres concessionnaires tels que Lithia & Driveway, Group 1 Automotive Inc et Asbury Automotive Inc devraient également faire état de faibles bénéfices au cours des prochaines semaines.

Graphique : Ralentissement de la croissance des bénéfices :

LE CONTEXTE

Les dirigeants et les analystes du secteur affirment que la demande de véhicules a été forte jusqu'à présent, malgré les hausses de prix, qui ont également protégé les bénéfices des détaillants et des constructeurs automobiles tels que General Motors Co et Ford Motor Co.

Toutefois, des données récentes et des analyses du secteur montrent que l'inflation ronge lentement les ventes.

"Les vérifications des canaux de distribution suggèrent que la demande s'est adoucie, en particulier pour les véhicules de prix moyen à bas, et nous supposons une certaine baisse des GPU et des ventes unitaires", a déclaré Daniel Imbro, analyste chez Stephens.

Les ventes au détail de véhicules neufs en juin ont chuté de 18,2 %, selon un rapport des consultants de l'industrie automobile J.D. Power et LMC Automotive.

Toutefois, la demande de voitures haut de gamme est forte, selon les analystes de J.P. Morgan, et devrait amortir la baisse des ventes de voitures de gamme inférieure et moyenne.

FONDAMENTAUX

AutoNation :

* Les analystes estiment que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre devrait augmenter de 0,3 % pour atteindre 7 milliards de dollars lors de la publication des résultats le 21 juillet

* Le bénéfice par action (BPA) est estimé à 6,22

*

Le

bénéfice par action (BPA) est estimé à 6,22

* L'action a gagné environ 0,3 % de sa valeur cette année

Lithia & Driveway :

* Les analystes estiment que les revenus du 2ème trimestre devraient augmenter de 21,1% pour atteindre 7,279 milliards de dollars

* Le BPA est estimé à 12,05

*

Le

titre a perdu environ 4,4% de sa valeur cette année

Group 1 Automotive :

* Les revenus du 2ème trimestre devraient augmenter de 10,8 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars

* BPA estimé à 10,74

* Le titre a perdu environ 13 % de sa valeur cette année

Asbury Automotive :

* Les revenus d'Asbury Automotive au T2 devraient augmenter de 51 % pour atteindre 3,9 milliards de dollars

* BPA estimé à 8,82 $

*

L'

action a perdu environ 3,9 % de sa valeur cette année

sentiment de la bourse

* Pour AN, 6 des 11 analystes évaluent le titre "acheter" ou plus, tandis que 5 ont une note "maintenir"

* L'objectif de prix médian est de 147 $

* Pour LAD, 11 des 13 analystes évaluent le titre "acheter" ou plus, tandis qu'un a une note "maintenir" et un "vendre"

* L'objectif de prix médian est de 450 $

* Pour GPI, 5 analystes sur 8 notent le titre "acheter" ou plus, tandis que 2 ont une note "maintenir" et un "vendre"

* L'objectif de cours médian est de 300 $

* Pour ABG, 4 analystes sur 8 notent le titre "acheter" ou plus, tandis que 3 ont une note "maintenir" et un "vendre"

* L'objectif de cours médian est de 232 $.5