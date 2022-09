Pour les gérants d'actifs, faire le dos rond est la meilleure stratégie en 2022

Paris (awp/afp) - Du risque partout, des rendements nulle part: les gérants d'actifs se montrent peu optimistes pour la fin de l'année et le début 2023 sur les marchés, qui sont pourtant déjà en forte baisse depuis le début de l'année.

"La bonne nouvelle, la seule pendant la présentation, c'est qu'on ne commence pas par un point sur l'épidémie" de Covid-19, comme les fois précédentes, souligne-t-on chez Lazard Frères Gestion: si les conférences de rentrée des gérants de la place parisienne sont rarement le lieu de prévisions follement optimistes, celles de septembre 2022 ont cette année un ton encore plus sombre.

"Récession, douleur, sacrifice, merci pour cette première partie", a également ironisé le directeur des investissements du courtier Oddo BHF Laurent Denize à son chef économiste Bruno Cavalier après un survol d'une vingtaine de minutes de l'état de l'économie mondiale.

Après avoir déjà enduré la pire performance sur les classes d'actifs depuis 2008, avec près de -15% en moyenne sur les Bourses mondiales et -16% sur les obligations des Etats et d'entreprises sur les huit premiers mois de l'année, les gérants n'aperçoivent pas encore la lumière au bout du tunnel.

Sur les actions, les indices ne tombent à leur plus bas niveau que lorsque plusieurs régions du monde entrent en récession, observe Matthieu Grouès, directeur des gestions Institutionnelles de Lazard Frères. "Comme cette récession n'a pas encore commencé, cela veut dire que ce point bas est encore à venir", prolonge-t-il.

Nombre d'économistes sont en effet réticents à considérer que l'économie américaine est entrée en récession - même si elle affiche deux trimestres consécutifs de léger recul du Produit intérieur brut depuis le début de l'année -, en raison de la robustesse du marché du travail et de la consommation.

"Dans les douze prochains mois, c'est dur de prédire quand le point bas va arriver" poursuit M. Grouès.

"Frappé par la grêle"

Sur la dette, même analyse. Pour CPR AM, les signes annonciateurs d'un "virage" pour les crédits ne sont pas encore atteints.

Les gérants s'inquiètent particulièrement des risques de rupture d'approvisionnement en gaz de l'Europe, en conséquence de la guerre en Ukraine, ou du maintien des prix de l'énergie à des niveaux très élevés, jusqu'à plus de 300 euros le mégawattheure en Europe en août.

Et en dehors du continent européen, le ralentissement de la croissance en Chine, notamment dans le secteur immobilier, prive les gérants d'un marché fécond. Ce ralentissement a aussi pour effet de faire chuter le prix de certaines matières premières, depuis l'été, relève Laetitia Baldeschi, responsable des Études et de la stratégie de CPR AM. La tendance de long terme de l'activité chinoise est celui "d'un ralentissement assez net", s'inquiète-t-elle.

"Il faut savoir passer par des annus horribilis", reconnaît M. Denize, comparant les performances de 2022 à celles "d'un vignoble qui serait frappé par la grêle". "Mais la baisse donne des opportunités intéressantes pour 2023 et 2024", insiste-t-il également.

Pour trouver de la valeur en attendant, les investisseurs évoquent notamment les entreprises dans le domaine de la transition énergétique, ou se tournent vers les dettes à haut rendement "High Yield", émises par des entreprises plus risquées.

Certains sont aussi tentés de se repositionner vers les obligations souveraines, particulièrement américaines, pariant notamment sur le fait que les rendements ne vont pas grimper significativement au-dessus des 3,5% pour l'emprunt à 10 ans, l'échéance qui fait référence. Le taux était à 3,3% vendredi.

afp/rq