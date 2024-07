Pour les investisseurs internationaux qui investissent dans les marchés boursiers chinois, les derniers chiffres économiques ne sont d'aucun réconfort et ne font que rappeler que la reprise sur laquelle ils parient prendra du temps à se concrétiser.

Les chiffres de la croissance du deuxième trimestre publiés lundi en Chine indiquent non seulement que la croissance de l'économie est inférieure aux objectifs, mais aussi qu'il n'y a aucun signe d'amélioration dans le secteur immobilier anémique et que le consommateur national est plus pessimiste et moins enclin à dépenser.

Cette toile de fond indique aux investisseurs qu'il faudra attendre longtemps avant que la deuxième économie mondiale ne soit en mesure de connaître une reprise significative qui soutiendrait son marché boursier, qui a augmenté d'un peu plus de 1 % cette année.

"Être un investisseur chinois en ce moment est frustrant", a déclaré Phillip Wool, directeur général principal basé aux États-Unis chez le gestionnaire d'actifs Rayliant Global Advisors.

Rayliant s'est montré sélectif en achetant quelques actions chinoises, ce que M. Wool assimile à de la "value investing", c'est-à-dire à une stratégie consistant à choisir des actions bon marché présentant un fort potentiel de bénéfices. M. Wool estime que les prix devraient finir par remonter, mais il ne sait pas quand.

Après avoir bondi de quelque 19 %, passant d'un creux pluriannuel en février à un sommet en mai, l'indice de référence chinois CSI300 oscille depuis un mois entre 3 400 et 3 500 points.

L'indice composite de Shanghai a également chuté de plus de 6 % par rapport à son plus haut de huit mois atteint en mai.

Une série de mesures de soutien prises par Pékin au début de l'année pour soutenir son marché boursier en difficulté, qui a donné lieu à un changement de direction au sein de l'autorité de régulation du marché, avait suscité l'espoir des investisseurs que le vent pourrait tourner et avait déclenché un rallye de courte durée.

Mais quelques mois plus tard, la reprise économique chancelante du pays et la crise immobilière persistante continuent de peser sur le marché, tandis que les défis géopolitiques, tels que les frictions commerciales croissantes avec l'Union européenne et les tensions prolongées entre la Chine et les États-Unis, viennent s'ajouter aux vents contraires.

"Le problème avec la Chine est qu'il s'agit d'un processus de guérison sur plusieurs années", a déclaré Michael Dyer, directeur des investissements multi-actifs chez M&G Investments.

Si les autorités et la banque centrale semblent prendre des mesures dans la bonne direction, "elles ne sont pas arrivées avec le bazooka que le reste du monde attend. L'incertitude géopolitique demeure", a déclaré M. Dyer. "En attendant, si vous attendez des certitudes, vous ne les aurez pas.

CHASSE AUX BONNES AFFAIRES

Bien sûr, certains investisseurs se sont engouffrés dans la brèche, invoquant des valorisations attrayantes et des fondamentaux solides, en particulier pour les entreprises qui relèvent des nouveaux secteurs de croissance du pays, tels que les technologies de pointe et l'industrie manufacturière.

Les actions chinoises sont bon marché. L'indice S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice (PE) de 23, le Nikkei japonais à 22, l'Inde à 23 et l'indice de référence de Shanghai à la moitié de ce chiffre.

Le ratio cours/valeur comptable à 12 mois pour les actions chinoises est également de 0,95, contre une valeur de 1,26 pour l'ensemble de la région Asie-Pacifique.

"En tant qu'investisseurs de valeur, nous ne pouvons ignorer les opportunités offertes par les actions chinoises, mais nous devons tempérer notre enthousiasme compte tenu des risques macroéconomiques et politiques auxquels la Chine est confrontée", a déclaré Kamil Dimmich, associé et gestionnaire de portefeuille du fonds North of South Capital EM.

Il est légèrement sous-pondéré sur le marché chinois dans son ensemble, mais "beaucoup moins" qu'il y a quelques années, lorsque les valorisations étaient élevées.

Les flux étrangers vers les actions chinoises via le Northbound Connect s'élèvent à 37,6 milliards de yuans (5,18 milliards de dollars) à ce jour. Les entrées s'élèvent à 43,7 milliards de yuans en 2023.

Dans l'ensemble, le consensus semble être que si le pic de pessimisme à l'égard de la Chine est passé, la plupart des investisseurs attendent encore sur la touche qu'une reprise plus nette se produise. Et la patience de ceux qui se sont déjà engagés est mise à l'épreuve.

"Il est pénible et stressant d'être un contrarien, d'absorber tous les sentiments négatifs et de voir les faux départs à la reprise", a déclaré Wool de Rayliant. "Pour le meilleur ou pour le pire, en tant qu'investisseur actif à long terme en Chine, j'y suis habitué.

(1 $ = 7,2651 yuans chinois renminbi)