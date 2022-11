Pour les survivants de la guerre du Tigré en Ethiopie, la trêve apporte un espoir prudent

De nombreux civils réfléchissent également aux terribles pertes qu'ils ont subies et comptent sur l'aide promise pour reconstruire leur vie après une guerre qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et laissé des centaines de milliers de personnes face à la famine.

"Je suis très heureux - parce que cela va mettre un frein à la souffrance", a déclaré un Tigréen à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, qui a refusé d'être nommé par crainte de répercussions sur son lieu de travail.

"La positivité vient de l'aide humanitaire et de la restauration des services de base", a-t-il ajouté, faisant référence aux promesses faites par les forces régionales tigréennes et le gouvernement fédéral dans une déclaration commune mercredi, après huit jours de pourparlers de paix officiels.

Les deux parties ont convenu d'une "cessation permanente des hostilités" et d'un "désarmement systématique, ordonné, sans heurts et coordonné", mais les cicatrices sont encore fraîches et profondes.

Tous les belligérants de la guerre du Tigré ont commis des violations qui pourraient s'apparenter à des crimes de guerre, selon une enquête conjointe des Nations Unies et de la commission des droits de l'homme nommée par l'État éthiopien.

Le mois dernier, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est originaire du Tigré, a déclaré que la nourriture et les soins de santé étaient utilisés comme armes de guerre dans la région, qui a été largement coupée du monde extérieur.

Les hôpitaux sont à court de médicaments essentiels, tandis que des centaines de milliers de personnes sont au bord de la famine.

Le gouvernement éthiopien a nié à plusieurs reprises avoir bloqué l'approvisionnement humanitaire du Tigré.

"Mon père - nous ne lui avons pas parlé depuis plus de trois ans. Nous n'avons même pas reçu de messages vocaux de sa part", a déclaré à Reuters cet homme tigré à Addis-Abeba.

Un autre homme, Molla, qui a refusé d'utiliser son nom complet, a déclaré qu'il se trouvait dans sa maison dans la ville de Kobo, dans le nord de l'Amhara, lorsque les combattants tigréens ont attaqué en septembre de l'année dernière.

Human Rights Watch, citant des témoins, a déclaré que 23 civils avaient été tués par les combattants du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) à Kobo à cette époque. Les dirigeants du Tigré ont déclaré qu'ils puniraient tout combattant ciblant des non-combattants.

"Ils nous ont tiré dessus. Mes frères sont morts, nous avons dû les enterrer", a déclaré Molla, qui s'en est sorti avec une blessure par balle à l'épaule. "Nous serions heureux si c'est une vraie paix. Nous serions tellement soulagés. Nous devrons trouver un moyen d'arrêter de revivre le passé."

NOUS AVONS TOUT PERDU

Les fortunes diverses des belligérants ont vu les forces du Tigré progresser jusqu'à une journée de route d'Addis-Abeba en novembre de l'année dernière, incitant certaines ambassades étrangères à évacuer tout le personnel sauf l'essentiel, mais le TPLF a ensuite été repoussé.

Le mois dernier, le gouvernement a réalisé des gains importants sur le champ de bataille, capturant plusieurs grandes villes du Tigré, avant que les deux parties ne s'assoient finalement face à face à Pretoria, en Afrique du Sud.

"Nous avons tout perdu. Juste, littéralement tout", a déclaré Andom Gebreyesus, qui dirigeait une société de tourisme au Tigré avant la guerre.

Il a réussi à s'échapper au Kenya avec ses enfants mais, comme beaucoup, il n'a pas eu de nouvelles du reste de sa famille depuis plus d'un an.

La cessation des hostilités peut leur apporter un soulagement, a-t-il dit, mais il est peu probable qu'elle propose une paix durable.

"C'est l'endroit le plus... le plus inaccessible. Pas de communication, pas d'électricité, pas de système bancaire. Je ne sais même pas s'ils sont en vie. Je ne sais pas."