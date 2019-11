Pour s'y retrouver avec les droits de douane visant la Chine

L'administration Trump a commencé à imposer des tarifs douaniers en juillet 2018 sur les composants industriels et les biens technologiques en provenance de Chine. Après les mesures de rétorsion de Pékin, qui a imposé des droits de douane plus élevés sur les produits agricoles américains, Donald Trump a riposté en imposant de nouveaux droits, jusqu'à aboutir, d'ici la fin de l'année, à la surtaxation de la plupart des importations chinoises.

Alors que les négociateurs américains et chinois s'apprêtent à conclure un accord commercial dit de "première phase", le marché s'attend à ce qu'une partie de ces taxes douanières soit supprimée. Le 7 novembre, le ministère chinois du Commerce et un représentant américain ont déclaré que l'accord initial inclura des suppressions de barrières tarifaires, mais Donald Trump a rapidement écarté cette idée, aiguillé par les "faucons" de son administration.

Voici un aperçu des barrières douanières actuelles et programmées des Etats-Unis sur les produits chinois, classés par ordre chronologique inverse. Les experts du commerce disent que les tarifs les plus récents seraient les plus susceptibles d'être supprimés.

La "Liste 4B" du 15 décembre 2019, représentant 156 Mds$ d'échanges

Les Etats-Unis ont prévu de percevoir des droits de douane de 15% sur environ 156 Mds$ de produits chinois le 15 décembre, y-compris les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les jouets et les vêtements. C'est ce qui a été nommé la "liste 4B". De bonnes sources au fait des pourparlers commerciaux estiment que Washington aurait décidé de ne pas activer ces mesures de rétorsion en cas de signature de la première phase de l'accord commercial. Un fonctionnaire américain a déclaré que le sort de ces droits de douane sera décidé dans le cadre des négociations finales sur le texte de l'accord.

L'Augmentation des droits avortée du 15 octobre 2019

Après une série de discussions au début du mois d'octobre, qui a abouti à une poignée de main entre Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He, la Maison Blanche a renoncé à une augmentation des droits de douane, le 15 octobre, sur des produits chinois d'une valeur d'environ 250 Mds$, qui devraient voir leur taxation passer de 25 à 30%. En cas d'échec de la "première phase", cette hausse pourrait revenir sur la table. Les biens concernés vont des composants industriels et des semi-conducteurs aux meubles et aux matériaux de construction.

La "Liste 4A" du 1er septembre, représentant 125 Mds$

Le 1er septembre 2019, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 15% sur environ 125 Mds$ de marchandises, dont des téléviseurs à écran plat, des dispositifs de mémoire flash, des haut-parleurs intelligents, des écouteurs Bluetooth, des draps de lit, des imprimantes multifonctions et de nombreux types de chaussures. La Maison Blanche a imposé ces droits, et menacé d'en ajouter de nouveaux le 15 décembre, après l'échec d'un cycle de négociations fin juillet, notamment parce que les Etats-Unis ont accusé la Chine de n'avoir pas suffisamment accru leurs achats agricoles. Selon le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin, la première phase de l'accord commercial actuellement à l'étude permettrait de doubler ces achats par rapport aux niveaux d'avant la guerre commerciale, pendant une certaine durée. Des sources au fait des discussions disent que la Chine a demandé la suppression des droits de douane du 1er septembre dans le cadre de l'accord et que cette demande est à l'étude.

En mai 2019, l'administration augmente les droits de douane de 10 à 25%

Le 10 mai 2019, Donald Trump a augmenté les droits de douane sur 200 Mds$ de marchandises chinoises, en les faisant passer de 10% à 25% après que la Chine s'est retirée d'un projet d'accord qui, selon les responsables américains, était presque bouclé. Les droits accrus ont frappé près de 6 000 produits qui étaient initialement taxés en septembre 2018, des modems et routeurs informatiques aux aspirateurs, aux appareils d'éclairage et aux meubles.

En septembre 2019, le bureau du représentant commercial des États-Unis a émis des exclusions sur des centaines de ces produits, y compris des circuits imprimés d'ordinateurs, des planchers de bois laminé et des colliers pour chiens.

Donald Trump avait imposé des droits de douane sur ces 200 Mds$ d'importations chinoises le 24 septembre 2018, après que Pékin eut riposté contre une première volée de droits de douane américains avec ses propres droits sur les produits agricoles et produits manufacturés américains.

Cette liste de tarifs douaniers sur les produits, et les deux listes précédentes ci-dessus, sont les moins susceptibles d'être réduites, selon les experts commerciaux et des personnes qui connaissent bien les négociations. Washington espère ainsi conserver des moyens de pression sur la suite des négociations. Donald Trump a affirmé qu'il ne procéderait pas à une réduction complète des droits de douane sur les produits chinois.

Les premiers droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations chinoises à l'été 2018 couvraient 50 Mds$ de marchandises chinoises considérées comme essentielles, sur le fondement de la sécurité nationale, les Etats-Unis accusant la Chine de violer la propriété intellectuelle américaine. Ces listes initiales se composaient principalement de composants industriels, de machines, de semi-conducteurs et d'autres biens de consommation fabriqués en Chine, qui visaient à infliger un préjudice aux exportateurs chinois tout en minimisant l'impact sur les fabricants américains.

Les tarifs de la "Liste 1" sur un montant initial de 34 Mds$ de marchandises chinoises ont été imposés le 6 juillet 2018, tandis qu'une deuxième liste de tarifs de 16 Mds$ de la "Liste 2" est entrée en vigueur le 23 août 2018.

