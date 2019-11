Pour son IPO, Aramco estime valoir jusqu'à $1.700 milliards

L'opération, au coeur d'une stratégie visant à diversifier l'économie du royaume du Golfe, pourrait devenir la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée.

Aramco a annoncé mettre en vente 1,5% de son capital, soit environ 3 milliards d'actions, au prix indicatif de 30 (7,23 euros) à 32 riyals, valorisant l'IPO à 96 milliards de riyals (23,16 milliards d'euros) dans le haut de la fourchette.

Le groupe pétrolier pourrait battre de justesse le record détenu par le géant chinois de l'e-commerce Alibaba, qui a levé 25 milliards de dollars (22,6 milliards d'euros) lors de son entrée à la Bourse de New York en 2014.

Aramco, propriété de l'Etat saoudien, produit 10% du pétrole mondial et compte 76.000 employés. Le groupe a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 111 milliards de dollars, soit 30% de plus que le bénéfice net cumulé des cinq "majors" Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron et Total.

Les actionnaires particuliers ont jusqu'au 28 novembre pour souscrire à cette IPO, les investisseurs institutionnels jusqu'au 4 décembre. Le prix sera fixé le 5 décembre.

(Saeed Azhar, Hadeel al Sayegh, Rania El Gamal, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)