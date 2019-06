Europe : Pour sortir de leur attentisme, les Bourses européennes suspendues au G20

PARIS (awp/afp) - Après avoir tempéré leurs ardeurs liées aux banques centrales, dans l'attente d'un G20 cristallisant toute leur attention, les Bourses européennes espèrent être fixées ce week-end sur l'évolution des tensions commerciales sino-américaines, ce qui devrait leur permettre de sortir de leur récente torpeur.

A court terme, "on ne voit pas ce qui pourrait aider le marché à dépasser ses plus hauts récents" car "le potentiel de bonnes nouvelles est maintenant plutôt faible", que ce soit sur le front du commerce ou des banques centrales, analyse auprès de l'AFP Guillaume Garabedian, responsable de la gestion conseillée chez Meeschaert Gestion Privée.

Reste que "le marché, qui n'a rien fait cette semaine, a besoin de réagir la semaine prochaine et de prendre position" en fonction de l'issue du G20, estime de son côté Lara Nguyen, experte en investissements financiers au sein de Milleis Banque.

Pour autant, il est peu probable, estime M. Garabedian, que l'entrevue prévue samedi à Osaka entre les présidents américain et chinois, qui tient en haleine les investisseurs depuis plusieurs jours, "révolutionne l'état d'avancement des discussions sur le commerce".

"La probabilité d'avoir un accord pur et dur et la levée des sanctions est proche de zéro", anticipe le spécialiste, jugeant qu'"au mieux", on peut s'attendre à "une suspension temporaire de la tranche supplémentaire des droits de douanes qui aurait pu s'appliquer sur les 300 milliards" de dollars d'importations restantes.

Le "ton (qui) va être employé" lors de ces discussions sera aussi important, et de là découlera la tendance des jours suivants sur le marché, souligne encore Mme Nguyen.

Une tendance dont il a cruellement manqué cette semaine, les investisseurs se gardant de prendre toute position à l'approche du sommet japonais.

"La semaine a été très attentiste et sans saveur pour le marché" après les très bonnes nouvelles des banques centrales européenne et américaine, explique Mme Nguyen.

Ces derniers jours, "le marché a repris un peu ses esprits et se rend compte que si finalement on avait un accord entre la Chine et les Etats-Unis (sur le plan commercial), cela rend moins probable une action déterminée et énergique de la Fed", relève pour sa part M. Garabedian.

Autrement dit, il "prend conscience qu'il n'aura pas le beurre et l'argent du beurre", poursuit-il.

Réunion de l'Opep

Les espoirs des investisseurs quant à un possible assouplissement monétaire de la Fed dès sa réunion de juillet ont en effet été un peu ébranlés mardi par des propos de plusieurs dirigeants de l'institution.

Réaffirmant l'indépendance de la Fed, son président, Jerome Powell, a précisé que la Banque centrale américaine "veut en voir plus" et "ne pas surréagir" en assouplissant immédiatement sa politique monétaire.

De son côté, James Bullard, de l'antenne régionale de Saint Louis (Missouri), a jugé "exagéré" le scénario d'une baisse de taux de 50 points de base en juillet.

Aussi les données américaines, qui permettront à la Fed d'affiner sa prochaine décision de politique monétaire fin juillet, seront-elles à l'honneur ces prochains jours, après que le PIB des Etats-Unis a été confirmé à 3,1% au premier trimestre: l'indice d'activité manufacturière ISM pour juin est attendu lundi, avant des statistiques sur l'emploi mercredi et vendredi.

En zone euro, les chiffres définitifs des indices PMI manufacturier et dans les services pour juin ainsi que les ventes au détail pour mai seront dévoilés.

Outre-Rhin, les commandes industrielles pour le mois de mai seront aussi scrutées de près, alors que l'industrie allemande a montré ces derniers mois qu'elle souffrait des incertitudes internationales.

A Londres enfin, ce sont les éventuelles rebondissements dans la course à la succession de la Première ministre Theresa May, qui se joue entre le fantasque Boris Johnson et le plus mesuré Jeremy Hunt, qui devraient intéresser les investisseurs.

Mais après le G20, c'est surtout la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs partenaires lundi et mardi à Vienne qui sera sous les feux des projecteurs, en pleine escalade des tensions entre Téhéran et Washington.

Les ministres des 14 membres du cartel et de leurs 10 partenaires, Russie en tête, débattront de la reconduite de leurs baisses de production d'or noir dans un contexte de conjoncture morose et d'offre pétrolière américaine abondante.

Quoique tempérées, "les attentes" en matière de guerre commerciale et d'action des banques centrales "restent quand même relativement fortes", observe M. Garabedian, exposant les marchés à un risque de correction plus prononcée en cas de "mauvaise surprise".

jra/lrb/fc