NEW YORK, 8 janvier (Reuters) - Un nombre de plus en plus important d'Américains imputent à Donald Trump la responsabilité du "shutdown", la fermeture partielle d'un certain nombre de services et administrations publics, montre un sondage Reuters/Ipsos publié mardi.

Le shutdown a été provoqué par la demande de Donald Trump, à laquelle s'opposent les démocrates mais aussi certains républicains, d'obtenir du Congrès le déblocage de cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) pour la construction d'un mur anti-immigration à la frontière américano-mexicaine. Son coût total est estimé à 23 milliards de dollars (20 milliards d'euros).

Les démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, ne veulent pas de ce projet qui a constitué l'une des principales promesses électorales de Trump pendant la campagne présidentielle de 2016.

Selon une enquête nationale réalisée du 1er au 7 janvier, 51% des sondés estiment que Trump est le principal responsable de l'impasse, soit 4 points de plus que dans le sondage effectué du 21 au 25 décembre.

Les personnes interrogées sont 32% à estimer que les torts reviennent aux parlementaires démocrates et 7% à accuser les élus républicains.

Le président américain a redit lundi qu'il pourrait déclarer l'urgence nationale en fonction de ce qui se produira dans les tout prochains jours et a estimé qu'il ne pensait pas devoir revoir à la baisse le budget qu'il sollicite pour honorer sa promesse de campagne. (Chris Kahn, Nicolas Delame pour le service français)