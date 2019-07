Pourparlers "les plus productifs" entre taliban et Américains

KABOUL, 6 juillet (Reuters) - L'émissaire de paix américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a estimé samedi que la session de pourparlers en cours entre Américains et taliban au Qatar était "la plus productive à ce jour".

Les belligérants ont entamé une septième session de pourparlers de paix la semaine dernière, et ils ont décidé samedi de faire une pause de 48 heures dans les discussions afin de permettre la tenue, entre-temps, d'une rencontre entre groupes afghans rivaux au Qatar.

Zalmay Khalilzad a estimé sur Twitter que des progrès notables avaient été accomplis en ce qui concerne les quatre composantes d'un accord de paix: garanties contre le terrorisme, retrait des troupes, participation au dialogue et aux négociations entre Afghans, et un cessez-le-feu permanent et général.

"Il reste encore un important travail à accomplir avant de pouvoir conclure un accord", a dit Khalilzad, en ajoutant que les pourparlers en cours reprendraient mardi, après le dialogue interafghan. (Abdul Qadir Sediqi; Eric Faye pour le service français)