Pourquoi Lombard Odier défend une approche prudente et sélective des marchés émergents

Lombard Odier, par la voix de sa stratège macro Stéphanie de Torquat, continue à prôner une approche prudente et sélective des marchés émergents. Cette experte souligne que les pays aux fondamentaux les plus dégradés ont le plus souffert de la récente vague vendeuse qui a déferlé sur ces actifs, dans le sillage de l'appréciation du dollar et des taux américains. "Il semble donc inopportun d'évoquer un risque systémique concernant les marchés émergents. Les problèmes rencontrés semblent être de nature idiosyncratique et des pays commencent à s'y attaquer", observe Lombard Odier.Dès lors, "si le dollar se stabilise voire baisse légèrement et si les tensions commerciales s'apaisent, les fondamentaux des marchés émergents ne sont en aucun cas aussi préoccupants que ne le suggèrent les évolutions boursières récentes ou le sentiment des investisseurs", assure la stratège macro Stéphanie de Torquat.Bien sûr, les marchés émergents restent vulnérables à une éventuelle dégradation massive des conditions du commerce mondial ou à un bond du dollar. Mais les fondamentaux des pays qui se sont attaqués ces dernières à leurs déséquilibres leur donnent des marges de manœuvre. "Du reste, la reprise n'a que 3-4 ans d'âge dans les pays émergents, alors qu'elle court depuis quasiment une décennie aux Etats-Unis. Les pressions inflationnistes sont donc rares et les taux d'intérêt demeurent à des niveaux très bas – offrant aux banques centrales une marge de manœuvre pour défendre leurs monnaies", rappelle l'experte de Lombard Odier.