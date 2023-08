Le géant de la fintech PayPal a dévoilé son propre stablecoin, PYUSD, basé sur la blockchain Ethereum. Cette annonce à la sauce 3.0 cache une éventuelle stratégie centrée sur les intérêts que peuvent générer les dépôts des clients avec leurs authentiques dollars. Serait-ce la véritable motivation de la société américaine ? On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Clap de fin pour Revolut aux États-Unis

La néobanque Revolut a annoncé l'arrêt de ses services liés aux cryptomonnaies aux États-Unis en raison de l'incertitude réglementaire. Les clients américains ne pourront plus passer d'ordres d'achat à partir du 2 septembre et tous les services cryptos seront fermés le 3 octobre. Les actifs numériques restants sur les comptes des clients seront vendus au prix du marché. Cette décision fait suite à la suppression par Revolut de plusieurs cryptomonnaies, notamment suite aux critiques de la Securities and Exchange Commission (SEC) envers certains altcoins.

Coinbase continue sa lutte contre la SEC

Coinbase, la plus importante plateforme de cryptomonnaies aux États-Unis, a déposé une motion demandant le rejet des poursuites de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui l'accuse de violations des lois sur les valeurs mobilières. L'entreprise soutient que la SEC a outrepassé ses compétences et n'a pas l'autorité pour ces poursuites. Pour sa défense, Coinbase évoque une décision judiciaire récente selon laquelle le XRP de Ripple n'est pas une valeur mobilière. Toutefois, une autre décision récente a qualifié le XRP de "securities". La SEC a jusqu'au 3 octobre pour répondre à cette motion.

PayPal lance son stablecoin

PayPal a annoncé la création d'un stablecoin dollar, le PYUSD, visant à faciliter l'échange entre les consommateurs, les commerçants et le monde des cryptomonnaies. Ce stablecoin, initialement prévu pour être lancé sur la blockchain Solana en collaboration avec FTX, sera finalement émis sur la blockchain Ethereum avec l'aide de la société Paxos. L'objectif de PayPal est de fournir une passerelle entre les monnaies traditionnelles et les actifs numériques. De son côté, Paxos assurera la transparence en publiant des rapports mensuels sur ses réserves. Quel est l’intêret de la société américaine à lancer le PYUSD ? On y revient un peu plus bas dans l’Analyse Cryptique.

La SEC surveille à la loupe la cryptosphère américaine

La Réserve fédérale des États-Unis (FED) a lancé un programme pour intensifier la surveillance des activités liées aux cryptomonnaies au sein des banques américaines. Cette démarche vise à assurer que les établissements bancaires collaborent avec les entreprises fintech du secteur crypto tout en respectant les réglementations, garantissant ainsi la stabilité du système bancaire. Les banques engagées dans des activités avec les cryptomonnaies, en particulier les stablecoins, seront soumises à une supervision renforcée. La FED insiste sur le fait que l'objectif n'est pas de freiner l'innovation, mais de la canaliser conformément aux normes réglementaires.

Microsoft s’associe à Aptos



Aptos Labs et Microsoft s'associent pour créer l'"Aptos Assistant", une intelligence artificielle visant à faciliter la transition entre Web2 et Web3, notamment pour les novices en blockchain. Cette collaboration impliquera également l'exploration de la tokenisation d'actifs, des systèmes de paiement et des monnaies numériques de banques centrales. L'assistant sera basé sur Microsoft Azure OpenAI Service, intégrant des technologies comme GPT-35-Turbo et GPT-4. Suite à cette annonce, le token APT d'Aptos a vu une hausse de 18 % en 24 heures.



APT/USD

Zonebourse

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

L'initiative Stablecoin de PayPal : Une stratégie centrée sur des intérêts cachés derrière l'enthousiasme général pour la blockchain ?

PayPal, le géant de la fintech, a décidé de lancer son propre stablecoin en dollars américains, PYUSD, sur la blockchain Ethereum. Cette décision n’est pas passée inaperçue au sein de la cryptosphère, entraînant même une hausse sensible de l’ensemble du marché des crypto-actifs. Nombreux sont les optimistes qui considèrent ce changement stratégique comme un soutien solide à la promesse et à la viabilité de la technologie blockchain et des contrats intelligents, en particulier de la part d'un titan tel que PayPal.

Cependant, nous pouvons nous demander si la motivation première de ce géant des paiements, qui pèse 64 milliards de dollars, va au-delà de l'attrait technologique du monde des cryptomonnaies.

Les revenus d'intérêts : Le trésor caché ?

Comparable à d'autres stablecoins adossés au dollar, PYUSD sera soutenu par un ensemble de dépôts bancaires en dollars et d'autres actifs en dollars très liquides. Confiée à Paxos pour sa gestion, une part importante de ce soutien devrait provenir de bons du Trésor américain à court terme, qui offrent actuellement un rendement attrayant de 5 %. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire pour les utilisateurs de stablecoins, mais aussi d'une mine d'or potentielle pour PayPal.

Cet angle apporte une nuance aux déclarations faites cette semaine par Jose Fernandez da Ponte, l'homme qui dirige les initiatives de PayPal en matière de cryptomonnaie. Lors d'une conversation avec CNBC Crypto, M. da Ponte a expliqué : "Notre vision du PYUSD va au-delà d'une simple extension du solde PayPal. Nous parlons d'un actif numérique polyvalent et sans frontières qui étend notre portée au-delà de l'écosystème PayPal conventionnel."

Ces mots doivent être décodés. Lorsqu'il est question du solde PayPal, il s'agit généralement de fonds que les utilisateurs ont choisi de conserver au sein de la plateforme potentiellement en échange de PYUSD. Les utilisateurs doivent toutefois faire preuve de prudence dans ce domaine. En effet, ces fonds, qu'ils soient sous forme d'espèces ou de stablecoins, restent vulnérables aux interventions extérieures telles que les saisies. Le vrai problème ? En conservant ces soldes qui ne rapportent aucun intérêt, les utilisateurs transforment involontairement leur argent en une opportunité de profit pour PayPal, d'autant plus que les taux d'intérêt mondiaux ont nettement progressé ces derniers mois.

Bien que PayPal reste quelque peu énigmatique dans ses déclarations financières trimestrielles sur les montants exacts que les utilisateurs déposent sur sa plateforme, certains indicateurs donnent matière à réflexion. Les intérêts perçus sur les dépôts des utilisateurs sont regroupés sous l'appellation plutôt ambiguë de "Revenus d'autres services à valeur ajoutée". Cela inclut "les intérêts gagnés sur certains actifs sous-jacents aux soldes des clients", mais également une pléthore d'autres sources de revenus, notamment "les frais de recommandation, les frais d'abonnement, les frais de passerelle et d'autres services".

Cependant, il est difficile d'ignorer la croissance fulgurante de 37 % de ces revenus "à valeur ajoutée" entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Ce chiffre éclipse la croissance de seulement 4,5 % des revenus de transaction. En traçant des lignes entre ces points, il semble très probable que la hausse des intérêts sur les dépôts des clients ait été l'un des principaux moteurs de cette divergence.

Pourquoi le stablecoin pourrait-être la poule aux œufs d'or de PayPal ?

Deux piliers principaux semblent soutenir la nouvelle histoire d'amour de PayPal avec le stablecoin.

Tout d'abord, les allusions subtiles de M. Da Ponte suggèrent que les multiples fonctionnalités offertes par un stablecoin pourraient servir d'appât, incitant les utilisateurs à déposer de plus gros volumes d'argent sous la forme de PYUSD et à les conserver pendant de plus longues périodes. Hypothétiquement, les applications plus larges de PYUSD par rapport à un solde PayPal traditionnel - telles que la possibilité d'effectuer des transactions crypto sur les plateformes de finance décentralisée - pourraient devenir un facteur d'attraction important. Pour PayPal, des dépôts plus importants sont synonymes de revenus d'intérêts plus élevés.

Le deuxième pilier, peut-être encore plus attrayant pour PayPal, est la rétention perpétuelle des fonds. Aujourd'hui, toute transaction monétaire telle qu'un loyer via PayPal nécessite une conversion en monnaie réelle pour passer de la plateforme numérique à, disons, l'institution bancaire d'un propriétaire. Le fait que ces propriétaires ou des prestataires de services adoptent les paiements PYUSD pourrait limiter l’utilisation des dollars sous-jacents. En acceptant et en utilisant PYUSD pour leurs transactions ultérieures, les sorties de dollars de PayPal pourraient être considérablement réduites. Plus précisément, cela signifierait qu'une plus petite proportion d'utilisateurs de PYUSD "encaisserait" en dollars réels à tout moment, laissant à PayPal une proportion plus élevée de trésorerie ou d'autres intérêts en tant que revenus.

Au final, la transparence inhérente garantie par un jeton de la blockchain pourrait trouver un écho auprès d'un segment d'utilisateurs plus large. L'attrait des transactions vérifiables en temps réel pourrait supplanter la confiance accordée à un simple aperçu du solde en ligne. Si nous sommes à l'aube d'une ère prolongée de taux d'intérêt élevés, le passage proactif de PayPal au stablecoin pourrait ne pas se limiter à l'adoption de la technologie, mais aussi à la réorientation de sa stratégie de revenus vers l'augmentation des revenus d'intérêts sur les dépôts.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Les travailleurs du sexe se sont réfugiés dans la crypto. Maintenant ça leur fait défaut (Wired, en anglais)

Coinbase devient local avec Policy Blitz (The Information, en anglais)

Le stablecoin de PayPal critiqué par les législateurs (WSJ, en anglais)