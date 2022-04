Pourquoi Poutine fait face à "plus d'OTAN" dans l'Arctique après l'invasion de l'Ukraine

Cet exercice, qui a eu lieu en mars, était la première fois que des forces de la Finlande et de la Suède formaient une brigade combinée dans le cadre d'un exercice de l'OTAN prévu dans l'Arctique norvégien et connu sous le nom de "Cold Response". Aucun des deux pays n'est membre de l'alliance de l'OTAN. L'exercice était prévu depuis longtemps, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a ajouté de l'intensité à ce jeu de guerre.

"Nous serions plutôt naïfs de ne pas reconnaître qu'il existe une menace", a déclaré à Reuters le major suédois Stefan Nordstrom. "La situation en matière de sécurité dans toute l'Europe a changé et nous devons l'accepter, et nous devons nous adapter."

Ce sentiment de menace signifie que le président Vladimir Poutine, qui s'est lancé dans ce qu'il appelle une "opération spéciale" en Ukraine en partie pour contrer l'expansion de l'alliance de l'OTAN, pourrait bientôt avoir un nouveau voisin de l'OTAN.

La Finlande a une frontière de 1 300 km (810 miles) avec la Russie. Lors d'un appel téléphonique le 28 mars, le président du pays, Sauli Niinisto, a demandé au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, des détails sur les principes et les étapes de l'acceptation de nouveaux membres, a-t-il écrit sur Facebook. Les dirigeants finlandais ont discuté d'une éventuelle adhésion avec "presque tous" les 30 membres de l'OTAN et soumettront un examen au parlement d'ici la mi-avril, a déclaré à Reuters le ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto.

La Suède - patrie du prix Nobel de la paix et pays qui n'a pas participé à une guerre depuis 1814 - est plus hésitante. Mais un récent sondage d'opinion pour une grande chaîne de télévision suédoise a révélé que 59 % des Suédois souhaitaient rejoindre l'OTAN, si la Finlande le faisait.

Pour certains membres de l'alliance, les deux pays pris en sandwich entre la Russie et la Norvège, membre de l'OTAN, sont déjà des partenaires. Le général américain David Berger, qui est le commandant du corps des Marines des États-Unis, a déclaré aux journalistes lors de l'exercice que - en mettant de côté la politique d'adhésion - ils étaient des frères d'armes pendant l'entraînement.

"Pour les marines, au niveau tactique ... il n'y a pas de différence", a déclaré Berger. "Je dois juste savoir que l'unité là-bas, ils assurent mes arrières. Ils me couvrent."

Stoltenberg a annoncé début mars que l'OTAN partageait désormais toutes les informations sur la guerre en Ukraine avec la Suède et la Finlande. Ces deux pays participent régulièrement aux réunions de l'OTAN. Lors des exercices en Norvège, Stoltenberg a déclaré qu'"aucun autre pays au monde" n'est un partenaire plus proche.

Mais il a noté une différence importante : "Les garanties de sécurité absolues que nous fournissons aux alliés de l'OTAN, ne concernent que les alliés de l'OTAN."

En tant que pays non membres, la Finlande et la Suède, qui comptent ensemble 16 millions d'habitants, ne bénéficient pas de la garantie de l'OTAN selon laquelle une attaque contre un allié est une attaque contre tous.

Moscou n'a pas répondu à une demande de commentaire pour cette histoire. Elle a mis en garde à plusieurs reprises les deux pays contre l'adhésion à l'OTAN. Le 12 mars, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'"il y aura de graves conséquences militaires et politiques" s'ils le font, selon l'agence de presse russe Interfax.

M. Stoltenberg a déclaré qu'il serait possible d'autoriser la Finlande et la Suède à entrer "assez rapidement". L'OTAN n'a pas fait de commentaires sur ce que serait un processus accéléré ; un porte-parole du ministère américain de la Défense a déclaré que toute décision serait prise par les pays eux-mêmes, mais que leur adhésion devrait être approuvée par les 30 alliés.

"Le président Poutine veut moins d'OTAN aux frontières de la Russie", a déclaré Stoltenberg en janvier, faisant également référence à l'augmentation des troupes alliées dans le sud-est de l'Europe, en Pologne et dans les pays baltes. "Mais il obtient plus d'OTAN".

SOUVENIRS DE GUERRE

À plus de 1 000 km au sud-est de l'exercice de l'OTAN, Markku Kuusela, 80 ans, connaît la vraie guerre. Ce retraité, qui vit à Imatra, une ville située à la frontière finlandaise avec la Russie, a été évacué en Suède avec son frère alors qu'il était bébé, après que son père ait été tué en combattant une invasion russe.

Ils ne sont rentrés en Finlande qu'après la fin de la guerre.

"C'est toujours dans un coin de ma tête", a déclaré Kuusela, en visitant le cimetière où son père est enterré. Des larmes ont coulé dans ses yeux. "Comment cela aurait été d'avoir un père".

Quelque 96 000 Finlandais, soit 2,5 % de la population, sont morts en combattant l'invasion russe, au cours de deux guerres entre 1939 et 1944. Au total, 55 000 enfants ont perdu leur père et plus de 400 000 personnes ont perdu leur maison lorsque des territoires ont été concédés.

Mais les Finlandais, combattant sous le couvert d'une forêt dense, ont repoussé les Russes et depuis, la Finlande a un objectif clair : une défense forte et des relations amicales avec la Russie.

Le pays a construit une armée de conscrits - elle compte environ 900 000 hommes et femmes en réserve - et, selon l'Institut international d'études stratégiques, l'une des plus grandes artilleries d'Europe.

Pendant des années, les Finlandais et les Russes ont eu de nombreux échanges. Cette année, Imatra prévoyait de célébrer les 250 ans d'histoire du tourisme finlandais, depuis une visite de Catherine la Grande, l'impératrice russe, en 1772.

Aujourd'hui, la station frontalière d'Imatra est déserte, ses étals inutilisés. Le service de sécurité finlandais, connu sous le nom de Supo, affirme que les ressources militaires de la Russie sont actuellement concentrées sur l'Ukraine et ses propres opérations intérieures, mais prévient que la situation peut changer rapidement.

L'invasion de l'Ukraine a déclenché près de 3 000 demandes de Finlandais pour rejoindre des associations locales de réservistes, ainsi que près de 1 000 pour des groupes féminins de préparation aux situations d'urgence, ont indiqué les groupes.

L'une des candidates était Pia Lumme, une coordinatrice de 48 ans de l'Agence nationale finlandaise pour l'éducation qui vit près d'Imatra. Elle a évoqué les souvenirs de guerre de sa grand-mère.

"Je pense que nous, les Finlandais, partageons tous ... la volonté de défendre ce pays", a déclaré Mme Lumme.

La Finlande est l'un des rares pays européens à maintenir un approvisionnement d'urgence national en carburant, nourriture et médicaments. La construction d'abris d'urgence sous chaque bâtiment important est obligatoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le pays affirme que ses 54 000 abris ont de la place pour 4,4 millions des 5,5 millions d'habitants.

Le soutien des Finlandais à l'adhésion à l'OTAN a atteint des chiffres records au cours du mois dernier, le dernier sondage réalisé par le radiodiffuseur public Yle montrant que 62 % des personnes interrogées y sont favorables et seulement 16 % y sont opposées.

Le Supo, le service de sécurité, a déclaré le 29 mars que la Finlande devait se prémunir contre d'éventuelles représailles russes aux discussions d'Helsinki sur l'adhésion à l'OTAN, ou contre une ingérence dans le débat public.

"Nous n'avons pas besoin de prendre des décisions rapides sur notre propre défense, mais il est certain qu'une éventuelle demande d'adhésion pourrait conduire à faire de nous une cible d'ingérence ou d'actions hybrides", a déclaré Haavisto dans une interview à Reuters. "La Finlande doit se préparer à cela et aussi écouter la réaction des pays de l'OTAN."

KITS DE CRISE

La Suède, qui a fait valoir que le non-alignement a bien servi son peuple, a été plus lente à considérer la Russie comme une menace - par exemple, elle a laissé les dépenses de défense diminuer et les abris d'urgence se délabrer après la guerre froide. Mais l'humeur y est également en train de changer.

Après l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, le gouvernement a accéléré le réarmement et renforcé les effectifs militaires sur l'île de Gotland, près du quartier général de la flotte russe de la Baltique. Il a également réintroduit la conscription limitée cette année-là.

Stockholm a déclaré au début du mois qu'elle allait presque doubler les dépenses de défense pour atteindre environ 2 % du PIB et qu'elle remettait en état un réseau de bunkers d'urgence, pour abriter jusqu'à sept millions de personnes. Elle affirme qu'il existe actuellement environ 65 000 abris, principalement dans des maisons privées.

Environ 71 % des Suédois s'inquiètent d'une menace militaire accrue de la part de la Russie - contre 46 % en janvier - selon une enquête réalisée par l'institut de sondage Demoskop pour le quotidien Aftonbladet le 2 mars.

Trois chaînes de magasins ont déclaré à Reuters que les ventes de produits destinés à se préparer aux situations d'urgence s'étaient à nouveau accélérées après avoir connu une hausse au début de la pandémie de COVID-19.

"Les ventes de kits de crise, de radios à remontoir, de filtres à eau et de conteneurs d'eau - à peu près tout - ont augmenté", a déclaré Fredrik Stockhaus, fondateur de Criseq, une boutique en ligne suédoise. L'office suédois des statistiques ne mesure pas les ventes à ce niveau de détail.

Si l'un ou l'autre des deux pays demande l'adhésion à l'OTAN, la Finlande semble prête à agir en premier, selon les diplomates et les politiciens. Le ministre des affaires étrangères, M. Haavisto, a déclaré qu'il avait des discussions "presque quotidiennes" avec son homologue suédois sur le sujet.

"Ce ne serait pas idéal pour la Finlande d'y aller seule, car alors tous les risques du processus de candidature pèseraient sur elle", a déclaré Matti Pesu, analyste de la politique étrangère à l'Institut finlandais des affaires internationales.

En Suède, le gouvernement et l'opposition procèdent à une analyse de la politique de sécurité qui est attendue en mai. La première ministre Magdalena Andersson a souligné à la télévision nationale le 30 mars qu'il était important d'attendre et de voir les conclusions de cette analyse. Les sociaux-démocrates au pouvoir s'opposent à l'adhésion, mais quatre partis d'opposition la soutiennent.

Malgré cela, le statut de non-aligné de la Suède est de plus en plus flou, a déclaré Anna Wieslander, directrice de l'Europe du Nord au groupe de réflexion Atlantic Council.

"Si vous regardez les choses, nous nous préparons à rencontrer l'adversaire ensemble et je pense qu'il n'y a aucun doute sur le camp dans lequel nous nous trouvons", a-t-elle déclaré. "Vous pouvez voir les avertissements que la Russie a donnés, il n'y a donc aucun doute de leur côté également."